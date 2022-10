Qual è la differenza tra Enel e il Servizio Elettrico Nazionale?

Nell’esaminare meglio il mercato energetico e il suo funzionamento, diverse persone si sono trovate di fronte a una domanda piuttosto lecita cioè quali siano le differenze tra Enel e servizio elettrico nazionale. Può risultare frequente domandarsi se siano la stessa cosa o meno. Vediamo quindi di approfondire meglio questa annosa questione e fare un po’ di chiarezza in merito al mercato di distribuzione dell’energia elettrica.

Le differenze tra le società del gruppo Enel

Per iniziare, è bene dire fin da subito che le offerte Enel e servizio elettrico nazionale su Chetariffa non sono la stessa cosa. La confusione può nascere dal fatto che entrambe appartengono allo stesso gruppo societario ma operano in mercati diversi. In pratica, le società sono state separate e lo stesso vale per marchi e attività commerciali in seguito alla liberalizzazione del mercato dell’energia. Il discorso è un po’ complesso ma per farla breve si può dire che una direttiva sancisce che il nome e il marchio di una società deve essere separata in base alla sua funzione. Significa quindi che all’interno dello stesso gruppo ci sono società che ora svolgono attività diverse e che prima erano tutte unite sotto uno stesso nome.

In particolare, nel gruppo Enel è presente il servizio elettrico nazionale che si occupa di vendita dell’energia elettrica all’interno del mercato tutelato. Invece, Enel energia è una società di vendita di luce e gas che opera invece nel mercato libero. Infine, esiste anche la vecchia Enel distribuzione, nota oggi con il nome di e-distribuzione, che si occupa della distribuzione locale. Questo tipo di processo è stato fatto per garantire maggiore trasparenza e chiarezza alla cliente finale evitando una serie di società diverse che però avevano tutte lo stesso nome. Grazie a questa nuova soluzione, diventa più semplice capire chi gestisce il servizio, garantendo allo stesso tempo anche una maggiore concorrenza.

Il mercato di maggior tutela: come funziona

Come già anticipato prima, il servizio elettrico nazionale, una volta è nel servizio elettrico, e la società del gruppo che si occupa di proporre tariffe e offerte luce nel mercato tutelato. A questo punto diventa pressoché naturale domandarsi che cosa sia il servizio di maggior tutela. In pratica, si tratta di un regime tariffario agevolato in cui le tariffe vengono stabilite dall’autorità. Si applica a tutte quelle persone che non hanno ancora stipulato un contratto di fornitura energetica nel mercato libero.

Il prezzo della componente energia viene aggiornato ogni tre mesi e questa è una differenza importante rispetto al mercato libero dove il prezzo dell’energia è fisso per un periodo che va da 12 / 24 mesi o di più. Attenzione però perché il regime tutelato è destinato a scomparire. Infatti, con il completamento del sistema di liberalizzazione del mercato che dovrebbe concludersi con il 2024, il mercato di maggior tutela non esisterà più. Non è ancora chiaro che cosa succederà al servizio elettrico nazionale e a tutti i suoi clienti una volta che la liberalizzazione sarà completata come previsto dalle norme e direttive europee.