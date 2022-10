Domocentro, inaugurato in città l'hub della Spinella & Tamini UnipolSai

E’ stato inaugurato lunedì alla presenza delle autorità l’Hub Domocentro di Corso Dissegna 6 a Domodossola, nato all’interno del fabbricato dove attualmente opera l’agenzia Spinella & Tamini UnipolSai. Si tratta di uno spazio polifunzionale ideato dalla stessa agenzia assicurativa per creare valore per le persone. ”Domocentro rappresenta un nuovo modo di fare consulenza nel territorio” ha commentato Eleonora Spinella titolare dell’omonima agenzia assieme al fratello Gianmaria Spinella e al socio Marco Tamini. E’ frutto delle idee del Master IMA tenutosi a Bologna nel 2018, nel quale furono selezionati solo 24 agenti UnipolSai tra cui la stessa Eleonora Spinella.

Domocentro si basa su un modello di business che reinterpreta la relazione tra agenzia e territorio, all’interno di un luogo che possa favorire la fluidità del lavoro, tutelare gli interessi dei clienti attraverso logiche di assicurazione, ma anche migliorare la qualità della loro vita; la parola chiave su cui si basa la nuova realtà domese è customer experience.

L’hub vuole essere un punto di incontro innovativo anche per i cittadini: è il secondo in Italia (il primo a Varese ndr) e nasce con lo scopo di rappresentare un luogo di aggregazione e collaborazione tra professionisti specializzati in ambiti differenti: ”Il nostro business storico è l’assicurazione quindi la consulenza in tutti gli ambiti” continua Eleonora “Noi siamo specializzati come agenzia assicurativa. Grazie a collaborazioni abbiamo sviluppato altri servizi come UnipolRental per il noleggio a lungo termine, la consulenza luce e gas in collaborazione con Inenergy e a breve l’apertura di una agenzia di pratiche auto”.

“Il caveau sarà invece adibito a diversi eventi ed è inaugurato oggi con la mostra fotografica intitolata Changes/Chances che racconta e documenta come Domocentro sia stato creato step by step. Il luogo è in grado di trasformarsi a seconda dell’occasione” ha spiegato Gianmaria Spinella ”Da sala meeting a sala espositiva, da aula formativa a spazio per conferenze stampa, presentazione di prodotti, libri o iniziative”.

Nello specifico..

Domocentro è uno Smart Center ovvero un luogo che dà voce al cambiamento, propone un modo diverso di fare assicurazione, attraverso nuovi modelli consulenziali e innovazioni tecnologiche. Grazie alla creazione di una rete di professionisti provenienti dal territorio e alla loro presenza all’interno di un unico Hub, l’agenzia Spinella & Tamini offre consulenza e soluzioni assicurative in campo di Welfare, Mobility, Home&Service e Busuiness. I clienti e i prospect confluiranno nell’Hub non solo per usufruire dei servizi assicurativi, ma anche per quelli dei partners e/o utilizzare le aree comuni. A livello di sostenibilità, in termini di fabbisogno energetico e vita lavorativa, lo Smart Center vuole fornire aree verdi e materiali naturali, per un approccio nuovo di tecnologie e strumenti capaci di portare valore alla customer experience: ad esempio all’ingresso il giardino verticale che non rappresenta semplicemente un arredo, ma un’impronta verde che caratterizza lo Smart Center. Anche il desk di accoglienza gioca un ruolo fondamentale, mentre l’area incontri (Il Caveau) ospiterà diversi appuntamenti calendarizzati con una frequenza mensile; inoltre vi saranno programmi formativi pensati per offrire valore ai partecipanti affrontando tematiche sempre attuali come Cyber Risk, Welfare aziendale, Mobilità e noleggio a lungo termine, Risparmio e investimenti, Risk management, Welfare familiare, Previdenza Sicurezza stradale. Infine il Social Bar che non è solo un luogo dove ordinare delle consumazioni: è una vera e propria area di lavoro organizzata per momenti di confronto e consulenza utilizzabili dai liberi professionisti per colloqui generici con i visitatori dell’Hub.