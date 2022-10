Domodossola sottoscriverà la convenzione sulla Carta europea della disabilità

Il Comune di Domodossola sarà il nono in Italia a siglare la convenzione con il ministero per le disabilità per l'attivazione della Carta europea della disabilità. La proposta è arrivata attraverso una mozione illustrata giovedì in consiglio comunale dalla consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi ed approvata all'unanimità.

La mozione impegna il sindaco ad operare per porre in essere l'iter necessario per riconoscere , nell’ambito delle attività e dei servizi erogati dal Comune, ai titolari della Carta europea della disabilità una serie di agevolazioni che ne favoriscano l’accesso all’offerta culturale, ricreativa e socializzante della nostra città, contribuendo a garantire la piena partecipazione alla vita sociale e consentendo un accesso più semplice e rapido ai servizi attraverso la semplice esibizione della Carta Europea della Disabilità.

“È uno strumento recente – ha detto Gandolfi – fortemente voluto dalla ministra Stefani in un percorso intrapreso dalla Lega nello scorso governo. Questa carta, che viene rilasciata a tutti i disabili che ne facciano richiesta, sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei attestanti la condizione di disabilità. Tutto questo contribuisce, oltre alla sburocratizzazione, anche ad agevolare i disabili nel conseguimento di benefici, supporti e opportunità. Uno strumento di civiltà che non è stato ancora recepito appieno, tant’è che il nostro sarà solo il nono Comune convenzionato nel nostro Paese, saremo pionieri di questo straordinario progetto. Con questa tessera sarà sempre più facile accedere ai vari servizi da parte delle persone con disabilità, peraltro in un regime di reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione Europea, il che, oltre ad essere inclusivo, potrebbe essere di promozione per il territorio” .

Il sindaco ha ringraziato la consigliera per la mozione proposta. “Ho preso contatto con gli uffici – ha detto il sindaco - ed è un iter che possiamo attuare” è stata però respinta la parte in cui si chiedeva al Consiglio di farsi promotore di questa iniziativa anche presso associazioni private, gestori di piscine, musei, teatri, fondazioni.

La Carta sostituisce i verbali e gli altri documenti cartacei delle diverse amministrazioni per la certificazione della propria condizione di disabilità attraverso un codice QR. L’adesione alla Carta europea, in formato tessera, consentirà di di accedere a beni e servizi pubblici e privati gratuitamente o a tariffe agevolate. Una volta concluso l’iter, a Domodossola sarà possibile richiedere la Disability card direttamente sul sito dell’Inps, che ha una sezione dedicata.