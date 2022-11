Il Cai per la scuola: 800 studenti del Vco in cammino nella natura

Si è svolto lo scorso ottobre in tutta Italia il “Festival dello sviluppo sostenibile” promosso da ASVIS di cui il Club Alpino Italiano è partner attivo e propositivo. In questo ambito, l’iniziativa “Il CAI per la scuola” ha visto nel Verbano Cusio Ossola lo scorso ottobre 800 studenti camminare nella natura per imparare a rispettarla. “Camminando s’impara”.

È stato un impegno gravoso, ma di enorme soddisfazione per gli operatori volontari del CAI che hanno messo conoscenze ed esperienza al servizio di docenti e studenti. I numero del monitoraggio sono confortanti per una nuova visione attiva del mondo delle “terre alte”: 11 istituti scolastici coinvolti, 48 classi, 71 docenti, 787 studenti, 64 operatori CAI giornata. Dai bambini della scuola materna di Mergozzo in cammino sul lago, agli studenti delle elementari di Anzola sui monti di Ornavasso alle scuole media di mezza provincia che sono andati a scoprire sentieri antichi percorsi dai loro nonni e a distinguere un castagno da un faggio, ai “grandi” delle superiori (il liceo “Spezia” o il “Marconi Galletti” di Domodossola) che hanno camminato per studiare come costruire un equilibrio nuovo con l’ambiente naturale.

“Il coinvolgimento dei ragazzi è fondamentale per costruire una nuova consapevolezza sociale diffusa sulla necessità che ogni prospettiva di sviluppo economica sia coerente con il rispetto della natura. La tutela dell’ambiente montano, per noi che viviamo e ci auguriamo continuino a vivere i nostri figli e nipoti, è una priorità assoluta del nuovo corso del Club Alpino Italiano”. Dice Bruno Migliorati, presidente del CAI Piemonte e riconfermato per il terzo mandato al coordinamento delle 17 sezioni “Est Monterosa” che rappresenta 12.000 soci.

L’iniziativa nazionale è stata coordinata dalla commissione centrale Tutela Ambiente Montano del CAI presieduta da Raffaele Marini del CAI Valle Vigezzo che dice: “Come Commissione centrale tutela ambiente montano siamo stati i promotori della iniziativa ritenendo quanto mai necessario coinvolgere i giovani sui valori della sostenibilità in quanto a loro consegneremo un mondo che non stiamo stati capaci di mantenere in condizioni soddisfacenti. Ancora di più mi rallegro che il VCO sia stato grande protagonista attivo della Giornata della Sostenibilità dimostrando apertura su questo tema che coinvolge tutti sia in termini generazionali che di professione. Dobbiamo sempre più affermare il vero concetto sostenibilità che si poggia su tre dimensioni ben definite e non comprimibili : ambientale, economica e sociale. Chi saprà e vorrà interpretare correttamente queste tre dimensioni potrà consegnare alle generazioni future un mondo, nel nostro caso una Montagna, vissuto e non usato.”

(Immagine di repertorio)