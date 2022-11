Dal Pnrr 4,8 milioni al Vco contro il dissesto idrogeologico, soddisfazione di Preioni

Degli oltre 59 milioni di euro stanziati per opere finalizzate alla riduzione del rischio di dissesto idrogeologico in Piemonte, 4 milioni e 775mila euro andranno alla provincia del Vco. Gli interventi approvati dal Pnnr a livello piemontese, va detto, sono complessivamente 87 e riguardano lavori di adeguamento del sistema arginale di fiumi e torrenti, rifacimento di ponti accesso tra aree di pertinenza e consolidamenti spondali.

Soddisfazione viene manifestata dal presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, che ringrazia giunta e assessore competente Marco Gabusi. “Il Vco è un territorio assai fragile a causa della sua particolare conformazione morfologica - rimarca Preioni - e per questo motivo gli oltre 4 milioni e mezzo a lui destinati non possono che essere accolti con favore, anche perché si tratta di uno stanziamento rilevante che oggi è diventato realtà grazie al lavoro dell’amministrazione regionale a maggioranza Lega. Negli ultimi anni - aggiunge Preioni - a causa dei cambiamenti climatici che hanno dato origine ad alluvioni, esondazioni e altri fenomeni di notevole intensità, il territorio del Vco ha subito danni rilevanti, tali da rendere ora necessarie opere utili a migliorare notevolmente le sue condizioni di sicurezza idraulica e anche la viabilità̀”.

Nel dettaglio, il Comune di Malesco potrà contare su un milione di euro per la sistemazione del torrente Melezzo Orientale, mentre a Omegna andranno un milione e 400mila euro per la ricostruzione delle opere sulla sponda sinistra del torrente Strona. Tre i cantieri di pertinenza della provincia: 350mila euro per la ricostruzione del ponte sul canalone della Provinciale 52 della Valle Strona, un milione e 525mila euro per l’adeguamento idraulico e il taglio della vegetazione sulla stessa Provinciale e 500mila euro per la Strada Provinciale 90 Rovegro-Cicogna.