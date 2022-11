ADACI: Pioggia di Stelle per gli Excellence Award 2022, 13 i premiati

ADACI è l’unica associazione di categoria scelta dal Ministero dello Sviluppo Economico per rilasciare le attestazioni di qualificazione professionale Q2P ai sensi della legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Questo riconoscimento degli organi statali costituiti rafforza l’importanza ed il valore del premio che valuta criteri di professionalità in linea con i principi basilari delle attestazioni e disciplinari di riferimento definiti in ottemperanza delle leggi e delle norme.

Le celebrazioni degli Excellence Award per l’anno 2022 si sono chiuse lo scorso 6 ottobre alla presenza della commissione incaricata da ADACI per la valutazione e la scelta dei premiati.

ADACI ha promosso la presentazione delle candidature italiane per l’assegnazione dell’“Excellence in Procurement & Supply Management Awards 2022”.

Sono state presentate ben 70 candidature e 13 i finalisti selezionati dalla commissione, a testimonianza del lavoro svolto in questo particolare momento di alta criticità sia economica che geo politica dai professionisti degli acquisti, del procurement e del SCM referenti ed attenzionati alla comunità professionale di Adaci. Un punto di analisi e di merito è stato dato alla capacità di riconoscere ed affrontare i tanti cambiamenti epocali a cui sono sottoposte le persone del procurement.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente Nazionale ADACI ing. Fabrizio Santini che riconosce gli sforzi in una situazione critica in cui i manager hanno avuto la pazienza di presentare la propria candidatura, uno spaccato di progetti che copre le regioni del paese in ambiti diversi e distanti fra loro, ma volti all’emersione di nuove sperimentazioni per la costruzione di un lavoro eccellente: l’importanza della competenza e la volontà di condividere sono state le principali leve per la presentazione di casi di successo sia personali/professionali che aziendali.

Il Segretario Generale e Vice Presidente Nazionale ADACI dott.ssa Federica Dallanoce ha inaugurato questa nuova sessione di premiazione, con la gioia di rivederci in presenza e poter festeggiare in presenza, un periodo che ha tracciato una accelerazione di processi, decisioni e investimenti. Dallanoce ringrazia i membri della commissione Michele Anzivino, Francesco Rizzi, prof. Borgonovi, prof Giannini per l’armonia e l’ottimo lavoro svolto nella scelta dei premiati.

Matteo Perondi, CPO di Vodafone sul significato del premio per l’azienda e per la funzione, per il team che ha contribuito alla realizzazione del progetto.

Tanti temi, tutti volti alla riorganizzazione delle attività di supply management e alla ricerca di ottimizzazioni nelle strategie di acquisto e di risparmio. Tra questi spiccano quelli di pressante attualità: la digitalizzazione dei processi del procurement; la ricerca di soluzioni che contemperino la responsabilità sociale delle imprese e la sostenibilità ambientale; la costruzione di partnership affidabili e di lungo periodo; la strutturazione di team professionali coesi e motivati.

Il Presidente Nazionale di ADACI, Fabrizio Santini, ha ricordato il prossimo importante appuntamento di ADACI, per il prossimo IFPSM World Summit che sarà organizzato il 22 e 23 settembre 2023 a Firenze che, oltre a portare in Italia un convegno di alti contenuti ed ospiti internazionali, sarà il contenitore ideale per il prossimo CPO Lounge Community e l’evoluzione dell’Excellence Award 2023 che avrà la proclamazione, oltre dei Premi Nazionali classici, di quelli abbinati al network internazionale IFPSM.

Molto soddisfatta della riuscita della manifestazione, Federica Dallanoce, anima del premio e della CPO Lounge Community: “Quest’anno è successo qualcosa - commenta - Finalmente la community nel momento del bisogno si è trasformata in un scambio attivo e positivo di esperienze, abbiamo misurato la piacevolezza di misurare le belle cose che abbiamo fatto.

Un ringraziamento per questa serata di premiazione, ringraziamo gli sponsor e chi ha partecipato rendendo la competizione viva. È stato piacevole gestire questi premi, abbiamo condiviso una energia collettiva e positiva per una professione che assorbe molte energie e richiede tanta dedizione.

Grazie a chi ha partecipato e non ha ricevuto un premio, cercheremo di creare un’occasione in cui raccontare le esperienze e le pratiche.

Ringraziamo il prof. L. Bozzo, il prof Luciani, il prof Giannini, le segreterie e i presenti che hanno partecipato a queste celebrazioni.

I 13 premi “Excellence Award 2022” assegnati sono:

1. AIRCNC SRL

ELENA FAGNANI

Categoria “Progetti di Sostenibilità”

Progetto: aircnc, manufacturing as a service

Motivazione: “Sostenibilità etica e circolarità, sono gli ingredienti del mix vincente della value preposition di AirCNC”

2. BEKAERT

KATIANA IAVARONE

Categoria “Diversity & Inclusion”

Progetto: Sustainability, how diversity and inclusion is an essential part for a sustainable business

Motivazione: “Gender Equality Champion Iniziative of the Year. Sustainability, how diversity and inclusion is an essential part for a sustainable business”

3. CBRE GWS

ALESSANDRA TATONI

Categoria “Diversity & Inclusion”

Progetto: Just be. Diversity is a fact but inclusion is a choice.

Motivazione: “Iniziative di Corporate Social Responsability Empowerment

4. WÜRTH ITALIA SRL

LUCIA SIMONATO

Categoria “Diversity & Inclusion”

Progetto: Re-Generation: la sfida generazionale come driver per diffondere purpose e cultura della sostenibilità in Würth Italia

Motivazione: “Equità Intragenerazionale, sostiene il lavoro delle giovani generazioni garantendo

politiche di integrazione e di apprendimento ora e nel futuro.”

5. DINAPSIO

FEDERICA MARANI

Categoria “Procurement & STEM”

Progetto: Energy Management Virtuale

Motivazione: “Per sostenere l’efficienza energetica legate al cambiamento climatico. Mira a migliorare la conoscenza e la comprensione delle dispersioni riducendo i consumi energetici”

7. iGUZZINI ILLUMINAZIONE

MICHELE CERIONI

Categoria “Progetti di Sostenibilità”

Progetto: A supplier holistic view to support the development of supply chain sustainability

Motivazione: “La sostenibilità nel DNA del procurement”

8. LEONARDO SPA

PAOLO ROSTIROLLA

Categoria “Progetti di Sostenibilità”

Progetto: Leonardo per una Supply Chain Sostenibile

Motivazione: “Ruolo di traino e acceleratore alla crescita delle PMI nell’ecosistema nazionale, aiutando i fornitori a tradurre le intenzioni in piani di azioni concreti, affrontando la sfida della sostenibilità con una logica di project management”

9. MARELLI SPA

DAVIDE DEVALLE

Categoria “Global Procurement”

Progetto: 2021-2022: la piattaforma di e-procurement diventa globale

Motivazione: “Area Procurement svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo flessibile e tempestivo della filiera globale aiutando buyer e fornitori ad essere trasparenti ed efficaci nel rispondere a vincoli e opportunità di mercato integrando informazioni, tecnologia e know how organizzativo”

10. JAGGAER

EMANUELE ISEPPI

Categoria “Global Procurement”

Progetto: 2021-2022: la piattaforma di e-procurement diventa globale

Motivazione: “Area Procurement svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo flessibile e tempestivo della filiera globale aiutando buyer e fornitori ad essere trasparenti ed efficaci nel rispondere a vincoli e opportunità di mercato integrando informazioni, tecnologia e know how organizzativo”

Le interviste a Emanuele Iseppi e a Davide Devalle:

11. PIERALISI MAIP SPA

CENTRAL PURCHASING TEAM PIERALISI MAIP GROUP SPA

Categoria “Progetti di Outsourcing”

Progetto: Pull production & tecniche kan ban applicato al mondo industriale. Aumentare la supply chain collaboration nei processi di outsourcing

Motivazione: “Coniugare tecniche Lean e Agile per incrementare la supplier collaboration in contesti ad alta volatilità”

12. SAN MARCO GROUP SPA

NEVIO BENETELLO

Categoria “Progetti di Sostenibilità”

Progetto: Next generation coatings.

Motivazione: “Costruire catene di approvvigionamento nuove e cambiare la politica di approvvigionamento o di produzione di base, prestando attenzione ai cambiamenti necessari che hanno effetto sul prodotto”

13. UNITE

ELISABETTA BOLLINI

Categoria “Global Procurement”

Progetto: Semplificare la supply chain per far fronte alla crisi globale.

Motivazione: “Coinvolgimento dei vendor su sfide di business selezionate finalizzate all’individuazione di soluzioni innovative e collaborative atte a semplificare e facilitare il processo di acquisto”.

Guarda qui di seguito le altre interviste:

Intervista a Cristian Bolzon:

Intervista Fabrizio Fassone:

Intervista a Giacinto Carullo:

Intervista a Giampiero Carozza:

Intervista a Laura Mesisca:

Intervista a Marco Fioravanti:

Intervista Riccardo Primon:

Intervista Enrico Actis:

Intervista Moira Malimpensa:

Intervista Riccardo Rossi:

ADACI, oltre 50 anni di Associazione

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

Per informazioni e contatti:

ADACI Associazione Italiana Acquisti e Supply Management

Sito web: www.adaci.it

e-mail: comunicazione@adaci.it

ADACI Formanagement Srl SU è la società di ADACI operativa sui mercati della formazione e della

consulenza nazionali e internazionali. Ha sede centrale a Milano, dove è allestito il centro di formazione nazionale, e sedi periferiche sull’intero territorio nazionale. Attraverso il Catalogo offre una vasta gamma di

insegnamenti specializzati interaziendali e, con progetti dedicati, organizza formazione personalizzata e

supporto di consulenza presso le aziende committenti. La clientela, di ogni dimensione, è trasversale a tutti i

settori di attività economica (industria manifatturiera e di trasformazione, distribuzione commerciale, servizi

alla persona, banche, assicurazioni, enti e aziende pubbliche)

Sito web: https://shop.adaciformanagement.it/