Quando vogliamo andare a risparmiare qualcosa sul nostro pavimento in legno possiamo rivolgerci ad un tipo di pavimentazione specifica ovvero al parquet industriale. In questo articolo cercheremo di esaminare quali sono i suoi pregi e le sue caratteristiche e perché tante persone tendono a fare questa scelta negli ultimi tempi. Il parquet industriale porta questo nome semplicemente perché in passato veniva utilizzato proprio in grandi ambienti, quelli che erano destinati al commercio e all’industria, quindi non era un parquet che veniva prodotto per essere installato all’interno di un’abitazione.

Il motivo di questa scelta era data dal fatto che questo tipo di parquet è molto resistente al fatto di essere calpestato e in questo genere di ambienti dove ci sono tante persone, aveva una fortissima resistenza.

Questa resistenza è data dal fatto che le lamelle del parquet sono molto più spesse rispetto a quelle del parquet tradizionale, quindi appunto si tratta di lamelle e non di listoni.

Possiamo chiedere un suggerimento su quale tipo di scelta potrebbe essere più adatta per noi ad un professionista che lavora presso un’attività che è in grado di vendere sia perché tradizionale che parquet industriale, così potrà fare un sopralluogo all’interno della nostra casa e darci la possibilità di comprendere tutti i punti di forza e di debolezza di questo tipo di scelta.

Difatti tantissimi di coloro che vorrebbero mettere un pavimento in legno hanno veramente il timore di doversi dotare di un pavimento che sia poco resistente e tendono a rinunciare ad avere un pavimento con un materiale così naturale: non è il caso, si può scegliere un parquet industriale.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di pavimento

Di solito il parquet industriale viene posato tramite la colla e quindi è importante preparare un buon fondo, con un livello molto preciso e pareggiato. Il professionista procederà dunque ad una operazione di stuccatura. Il parquet industriale ha fatto dei listelli e quando andiamo a scegliere quelli grezzi è indispensabile che essi vengano verniciati, perché sarà anche più facile poi gestirlo.

Si tratta comunque di un parquet particolarmente robusto ed economico e diciamo che questi sono i vantaggi principali quando si decide di dotarsi di questo tipo di pavimento.

Magari in passato abbiamo avuto altri tipi di parquet, più delicati e hanno sofferto del fatto che la gente camminasse sopra, riportando delle ammaccature date magari dal calpestio di tacchi a spillo.

È meno probabile che si verifichi un incidente di questo tipo quando vengono utilizzati dei parquet industriali ed è per questo che ultimamente questo tipo di pavimento viene molto scelto soprattutto quando gestiamo la situazione affidando le direttive ad un professionista del settore perché è quello che conosce i rimedi alle nostre problematiche. Ogni volta che facciamo l’acquisto è bene che sia consapevole non solo perché andiamo ad investire del denaro ma anche perché sicuramente inserire un parquet può essere più o meno costoso e il parquet può durare più o meno tempo. Il pavimento deve comunque sapere gratificarci.