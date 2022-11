Volley, lo Studio immobiliare VCO Domo sconfitto dalla prima della classe

Niente da fare per lo Studio Immobiliare VCO Domo in casa dell’Arona, squadra prima in classifica dopo le sei giornate di campionato disputate. I domesi, galvanizzati dall’importantissima vittoria di sette giorni prima contro Parella, arrivavano al match al completo e fiduciosi di fare bene ed ottenere punti importanti in chiave salvezza. I presupposti c’erano tutti, ma purtroppo la squadra di De Vito è incappata in una prestazione mediocre, non riuscendo mai ad entrare in partita. I padroni di casa hanno quindi vinto meritatamente 3 a 0 (parziali: 25-19, 25-21, 25-20) mantenendo il primato in classifica insieme al Biella.

Il match ha avuto un andamento strano, con le due squadre che sono andate avanti un po’ “a singhiozzo” subendo break molto lunghi in grado di ribaltare la situazione in breve tempo. E’ stata Domo però ad avere la peggio alla lunga, soffrendo soprattutto all’inizio di tutti e tre i parziali. I domesi non sono mai riusciti ad entrare in partita e hanno faticato soprattutto sulla fase di cambio palla (ricezione-attacco). In tutti è tre i set si è partiti con un pesante break a favore degli aronesi e tutte e tre le volte Domo si è trovato costretto ad inseguire. Nei tre diversi parziali i valligiani sono riusciti in qualche modo a rientrare in partita (emblematico è il secondo set quando si è passati dal 14 a 7 per i padroni di casa, al 15 a 16 per i domesi), ma alla fine vuoi per un errore, vuoi per la bassa efficienza sul cambio palla, la rimonta non è mai stata chiusa. Come si può vedere dai parziali dei set, la differenza si è giocata su una manciata di punti e quindi a Domo sarebbe bastato aumentare le percentuali in attacco e limitare gli errori per riuscire a portare a casa qualcosa in più. Sicuramente i padroni di casa hanno meritato la vittoria giocando una buona partita soprattutto al servizio e in difesa. Del resto il primato in classifica non può essere una casualità con metà girone di andata già disputato.

Se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, Domodossola nelle prime sei giornate ha già sfidato le 4 squadre che attualmente ricoprono le prime 4 posizioni della classifica. Quindi da qui alla pausa natalizia si può e si deve provare a fare punti con tutti.

Domenica 20/11 alle 18.00 al Palaraccagni, ci sarà un altro match da far tremare i polsi. Arriva infatti l’Acqui Terme, squadra neopromossa come i domesi (già sfidata due volte nella passata stagione in Serie D), ma soprattutto squadra con la quale Domo attualmente si gioca l’ultima piazza valida per la salvezza.