Vogogna, cerimonia alla scuola media per ricordare il generale Dalla Chiesa

Cerimonia, domeni, venerdì, alla scuola media di Vogogna per ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo a 40 anni dalla strage di via Isidoro Carini. L'iniziativa si svolgerà alle 11 nel piazzale dell'istituto in via Vietti Violi e coinvolgerà gli alunni della scuola primaria e secondaria.