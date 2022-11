Le donne ai vertici? Sono ancora una rarità, nelle aziende piemontesi

"In Piemonte su circa 10mila dirigenti solo 1.557 sono donne. E su 50mila quadri il rapporto uomo-donna è di sette dirigenti uomini ogni tre donne". E' l'allarme che rilancia Sara Origlia, presidente Donne Impresa di Confartigianato Imprese Piemonte, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.



“Ci accingiamo a celebrare la giornata contro la violenza sulle donne. Una giornata che avremmo voluto non esistesse, ma che ci ricorda che sono ancora tante, troppe, le donne offese, umiliate, violate e uccise. Ogni donna che subisce violenza fisica o psicologica rappresenta un passo indietro per tutta l’umanità. È la rappresentazione del baratro del nulla nel quale viviamo”, aggiunge.