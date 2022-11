È convocata per martedì 6 dicembre alle 17 l'assemblea del Ciss Ossola. Una riunione sperimentale che si svolgerà in modalità mista, in presenza alla sede domese e videoconferenza, questo per agevolare il più possibile la presenza degli amministratori alla riunione.

L’ordine del giorno prevede, oltre all'approvazione del verbale della seduta precedente, la variazione al bilancio di previsione 2022-24, convenzione con la tesoreria e convenzione Pnrr con Comuni per interventi di investimento.