Da regalare o da gustare a Natale, tornano i panettoni e i pandori artigianali del Borgo Molinetto

Tornano i gustosissimi e tradizionali panettoni artigianali del Borgo Molinetto. Il locale, gestito da Davide Anderlini e Mariano Iaria, rappresenta un punto di ristoro di riferimento sia per gli avventori locali che per i turisti. Punto di forza della cucina sono il rispetto delle tradizioni e l’uso di materie prime ossolane di eccellenza.

Con la stessa passione e la medesima cura dei dettagli, da cinque anni a questa parte Davide e Mariano hanno iniziato a produrre nel loro laboratorio, che è anche pastificio e panificio, panettoni e pandori. Quest’anno grazie alla collaborazione tra Mariano, anche insegnante di Tecniche di Cucina, e il Formont, è stato possibile proseguire con la realizzazione di pandori e panettoni come esperienza didattica.

“I ragazzi si sono divertiti molto e hanno lavorato con impegno -commenta Mariano-. Tengo a ringraziare l’Istituto Formont, poiché mettendo a disposizione i loro locali cucina è stato possibile realizzare una gran quantità di prodotti in breve tempo, inoltre tutti hanno compreso e contribuito a questa piacevole esperienza formativa, già proposta da alcuni miei colleghi negli anni precedenti”.

Ricordiamo i prodotti disponibili per le strenne natalizie. Perfetti nel formato e grandi nella bontà, i dolci tipici del Natale, sono un concentrato di gusto e tradizione. Ci sono i golosissimi panettoni classici con canditi artigianali fatti con agrumi italiani, precisamente provenienti dalla Sicilia e il richiestissimo pandoro realizzato interamente con il burro della latteria di Crodo.

Entrambi i prodotti, oltre ad essere composti da materie prime a chilometro zero, prevedono una lavorazione di ben 52 ore con più lievitazioni. Vi sono poi tutti i prodotti legati al pastificio: in tanti stanno già prenotando i ravioli per le festività. Inoltre molte le aziende del VCO e anche fuori provincia, che hanno scelto i prodotti del Borgo Molinetto come regalo per i propri dipendenti.

Il Borgo Molinetto è specializzato anche in cene aziendali con menù dedicati.

Per prenotazioni e info potete consultare le pagine Facebook e Instagram oppure il sito web www.borgomolinetto.com.