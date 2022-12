Panza: “Laghi e funivie finalmente considerati parte integrante della strategia dei trasporti europei”

“Approvato dalla commissione Regi il progetto di parere per la revisione delle reti Ten-T, di cui ero relatore, necessaria per adeguare il testo ai nuovi obiettivi Ue, anche per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, fondamentale per collegare meglio i territori, realizzando i collegamenti mancanti ed eliminando le strozzature residue che generano congestione –dichiara con soddisfazione l'europarlamentare della Lega Alessandro Panza-. Per la Lega è essenziale migliorare l’efficienza, l’uso e l’interoperabilità dei modi di trasporto e le relative infrastrutture a livello europeo, interregionale e locale, a cominciare da un maggiore coinvolgimento delle regioni periferiche, rurali, remote, montane e insulari, al fine di garantire una efficace accessibilità, inclusività e sostenibilità dei servizi per tutti i cittadini, senza distinzioni. Nella nostra proposta, che passerà ora al vaglio della commissione Trasporti, particolare attenzione per l’interconnessione tra regioni frontaliere e il pendolarismo transfrontaliero, la valorizzazione di corridoi come Sempione e Brennero, lo sviluppo del trasporto lacustre, fluviale e via fune, in risposta alle esigenze dei territori – prosegue Panza -.

Aver sottolineato nel testo il concetto di trasporto lacustre e via fune rimarca l’impegno per il territorio e per le zone montane, passaggio che sarà importante per lo sviluppo del trasporto locale.

Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, relatore del parere sulla Proposta di revisione regolamento per lo sviluppo della Rete Ten-T approvata dalla commissione per lo Sviluppo Regionale e responsabile per le politiche delle aree montane della Lega.