In variazione di bilancio i soldi del Pnrr per sistemare il teatro Galletti

Al consiglio comunale del 30 novembre, tra i punti più rilevanti, una variazione di bilancio che vede in particolare tra le maggiori entrate un anticipo di fondi del PNRR per la sistemazione del teatro Galletti: 121.000 euro. La restante parte per 1.089.000 euro sempre proveniente dal finanziamento del PNRR per la riqualificazione del teatro figura nella parte investimento sia in entrata che in spesa per il 2023. La variazione è stata approvata dalla maggioranza, si sono astenuti Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia e Ettore Ventrellla del Pd. Ad illustrare la variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2022/23/24 è stata l'assessore Gabriella Giacomello.

Vengono inoltre accertate maggiori entrate per oneri di urbanizzazione per 11.500 euro da destinare ad interventi straordinari aree verdi e potature e al rimborso per oneri di urbanizzazione. Maggiori entrate, provenienti da concessioni cimiteriali, per 12.500 da destinarsi all’acquisto di attrezzature per servizio patrimonio e protezione civile. Nella parte corrente è prevista una maggiore entrata dello Stato relativa al fondo per garantire continuità dei servizi per 185.830,00 che viene destinata alla copertura dei maggiori costi per utenze che il Comune prevede di sostenere a seguito dell’aumento prezzi legato della crisi energetica in corso. Accertata, per l’anno 2023, una maggiore entrata di 121.992 euro relativamente ai fondi PNRR per le procedure di attivazione al Cloud per le Pubbliche amministrazioni locali da destinare al correlato capitolo di spesa.