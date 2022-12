Di certo quando si tratta di scrivere un articolo che riguarda l'allestimento matrimoni stiamo scrivendo di un qualcosa di molto affascinante e di molto interessante e di sicuro lo è per quelle coppie che non vedono l'ora di coronare un sogno d'amore e magari aspettano questo momento da molti ann,i e molto probabilmente in questi anni avrebbero voluto sposarsi e per via di quella grave tragedia del covid e di tutte le restrizioni non l'hanno potuto fare e adesso non vedono l'ora giustamente

Ma a parte la questione emotiva di sicuro non vedranno l'ora anche di organizzarsi in maniera abbastanza precisa perché vorranno che sia un giorno perfetto ed un giorno che rimane nella memoria a loro e di tutte le persone che parteciperanno, e quindi le due famiglie, e anche i rispettivi amici e amiche

fortunatamente in loro soccorso arriveranno quelle realtà che sono proprio attrezzate per organizzare un matrimonio e per dare dei consigli sì livello pratico che logistico su tutte le varie possibilità ed ecco perché parliamo di allestimenti

Comunque a prescindere dalle decisioni che verranno prese per quanto riguarda l'allestimento del matrimonio, quello che è certo è che non possiamo fare tutto in poco tempo per non arrivare con l'acqua alla gola, ma dobbiamo muoverci con molti mesi di anticipo per fare tutto come deve essere fatto

Poi consideriamo che la coppia degli sposi avrà anche i suoi impegni da portare avanti e per questo motivo sicuramente si farà supportare da amici e da parenti che possono sicuramente dare una grande mano d'aiuto in un tipo di contesto così caotico

Per esempio potrebbero dare un grande aiuto per quanto riguarda la scelta della location, dopo che gli sposi avranno comunicato la data perché Senza quella non si fa nulla, e quindi bisognerà mettersi a girare per esempio andando a guardare le varie ville potremmo affittare o i vari castelli o vedere quegli hotel e ristoranti che si propongono di organizzare appunto ricevimenti per matrimonio.

L’allestimento della sala dove si svolgerà il matrimonio è un momento molto importante

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque queste realtà si occupano anche di organizzare l'allestimento degli spazi che abbiamo deciso di noleggiare e di affittare, e Noi facevamo l'esempio della villa ma potremmo pensare anche ad un posto dove c'è una piscina e poi si sta un po' a bordo vasca e quindi bisogna allestire ombrelloni e gazebo chiaramente se ci trova in primavera oppure in estate

In genere poi Sia la famiglia che gli amici potrebbero fare anche un regalo a livello economico per sostenere le due persone che si sposano in modo che abbiano un budget più elevato da poter suddividere per le varie voci di spesa

Non in ultimo bisognerà pensare almeno perché quando andiamo in un matrimonio se siamo sinceri con noi stessi la prima cosa che ci viene in mente è come mangeremo, anche perché siamo in un Paese che su queste cose chiaramente ci tiene molto e nessuno vuole sfigurare davanti a parenti e amici.