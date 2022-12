Nuovi profili social per Chef Bartolucci: “Alta cucina mondo in forte crescita''

L’Hotel Eurossola insieme ad Atelier Restaurant & Bistrot e allo chef stellato Giorgio Bartolucci puntano tutto sulla visibilità sui social media per farsi conoscere sempre di più, anche oltre il territorio che li ha visti nascere, crescere e affermarsi nel mondo dell’alta cucina e dell’hôtellerie.

“Essere presenti e facilmente riconoscibili sui social media è oggi importantissimo in molti settori. Quello dell’alta cucina è poi un mondo in forte crescita, soprattutto in termini di visibilità mediatica, di creazione e cura del personaggio che sta dietro alla creatività e competenza ai fornelli. Per questo, dopo un improvviso black out dei nostri profili Facebook e Instagram, abbiamo deciso di ripartire da zero con l’obiettivo di trasmettere anche attraverso gli schermi la nostra visione del mondo nel quale lavoriamo e che ci appassiona infinitamente”, ha dichiarato Giorgio Bartolucci, chef stellato Michelin, confermato anche quest’anno ambasciatore del gusto della sua terra.

Nuovi profili social dedicati all’Hotel Eurossola con un focus particolare sull’Atelier Restaurant & Bistrot guidato da Bartolucci affiancato con un team giovane e molto valido, in grado di interpretare e realizzare i sogni culinari per il puro piacere del gusto. Le radici profonde nel territorio, un servizio eccellente e la cura minuziosa nell'allestimento dei tavoli e della sala, permettono ai commensali di intraprendere un viaggio nel piacere in un ambiente elegante e riservato.

Ma anche pagine dedicato al personaggio Giorgio Bartolucci Chef, la cui proposta enogastronomica si ispira alla ricca e rinomata cucina piemontese e viene ridisegnata attraverso i codici tradizionali del gusto, offrendo agli ospiti una raffinata unione tra innovazione e tradizione.





“L’idea è quella di valorizzare la nostra realtà e il nostro lavoro, attraverso i canali moderni dei social media, con una maggiore consapevolezza, per crescere e far conoscere a quante più persone possibile la nostra cucina, quell’idea di tradizione combinata a innovazione che ci contraddistingue”, prosegue Bartolucci.





Dopo la ristrutturazione, l’Hotel Eurossola, nel cuore di Domodossola, apre le porte del suo ristorante, trasformandolo nel ristorante di tutti. Tutti coloro i quali apprezzano la scoperta senza perdere di vista l’origine, la qualità e l’impegno dietro ad un piatto, quanto ad un successo.







Per Hotel Eurossola e Atelier Restaurant & Bistrot le pagine da seguire sono https:// www.facebook.com/Eurossola-Atelier-Restaurant-Bistrot-100865652864544 e https:// www.instagram.com/eurossolahotel/ . Per la pagina personale dello chef Giorgio Bartolucci: https://www.facebook.com/Chef-Giorgio- Bartolucci-112744508324288 e https://www.instagram.com/chef_giorgiobartolucciofficial/