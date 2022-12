Sfruttare al massimo le opportunità digitali

Il panorama digitale può essere un luogo piuttosto caotico. Spesso, quando si pensa a come integrare una nuova tecnologia in un'azienda, le imprese non sanno da dove cominciare. Si inizia guardando ai vantaggi che una nuova tecnologia può offrire? O dalle sfide aziendali per le quali è necessario un maggiore aiuto? La trasformazione digitale significa cambiare i fondamenti di ciò che si fa?

La ricerca dell'Institute for Manufacturing sulla trasformazione digitale ha permesso di sviluppare strumenti e approcci che possono aiutarvi ad affrontare con successo questi problemi.

Che cos'è una strategia digitale?

La strategia è il modo in cui si collegano gli obiettivi a lungo termine ad azioni e iniziative specifiche che utilizzano le risorse e le competenze esistenti dell'azienda.

Pertanto, una strategia digitale deve essere considerata come una parte fondamentale della strategia aziendale complessiva, che può richiedere all'impresa di costruire nuove capacità o di cambiare radicalmente la propria attività. Se realizzata con successo, aiuta le aziende a cogliere le opportunità dell'economia digitale e a utilizzare le proprie risorse per rimanere competitive o per aumentare ulteriormente la propria competitività.

Ciò significa che una strategia digitale si estenderà a tutta l'azienda e interesserà ogni funzione: marketing, vendite, operazioni e altro.

In che modo la strategia digitale influisce sull'azienda

Una strategia digitale ha un impatto sull'azienda lungo quattro dimensioni chiave: il modello operativo, il modello commerciale, l'esperienza del cliente e l'ambiente di lavoro.

Due di questi segmenti sono visibili all'esterno: l'esperienza del cliente e il modello di business. Due sono più interni: il modello operativo e i processi e l'ambiente di lavoro. È quindi importante capire quali sono i primi effetti della strategia e quindi la sua visibilità sul mercato.

Inoltre, è importante capire che la tecnologia è solo un fattore abilitante. La domanda chiave rimane: dove si può aggiungere valore per il cliente o per l'azienda? Che si tratti di un'esperienza diretta per il cliente sotto forma di una nuova app, di un servizio o di un prodotto, o di un miglioramento dell'efficienza operativa che consenta di fornire beni e servizi in modo più rapido ed efficace, le opzioni digitali dovrebbero, come altre parti della strategia aziendale, rimanere saldamente allineate a questo aspetto.

Come iniziare

Nel decidere come sviluppare o stabilire una strategia digitale, vi presentiamo un modello che si concentra su tre domande fondamentali da porre.

1. Per quale motivo volete cambiare?

Una buona risposta richiede la conoscenza dei fattori esterni che modellano l'ambiente aziendale, dei fattori e degli ostacoli che dovete affrontare nel vostro settore, ma anche dei fattori interni che dovete affrontare. Quali sono i veri punti deboli della vostra azienda? Una strategia digitale incentrata sulla risoluzione di sfide specifiche avrà sempre più successo di una strategia guidata dalla "paura di perdere" la tecnologia. Mettete il caso di aziende che offrono una VPN a pagamento. Per gli utenti è possibile scegliere una VPN gratuita, ma quale sarà il suo valore. Il problema di un’azienda è offrire più valore agli utenti.

2. Che cosa intendete trasformare?

È qui che le quattro aree di impatto possono aiutarvi a chiarire il vostro pensiero. Vi state concentrando sulla digitalizzazione delle operazioni, magari raccogliendo e utilizzando più informazioni dalla vostra catena di fornitura? Oppure si tratta davvero del marchio e dell'esperienza del cliente? Anche in questo caso, una risposta specifica porterà a una strategia di maggior successo.

3. Come vi state trasformando?

Si tratta di individuare il punto di partenza all'interno della vostra azienda. Inizialmente coinvolgerà solo una singola unità, o tecnici specifici in un processo di produzione? Oppure deve essere esteso a più unità contemporaneamente? Come verrà gestito questo processo? Ognuna di queste domande può sembrare ovvia, ma può essere ingannevolmente difficile rispondere in modo esauriente. Tuttavia, grazie a queste risposte, è possibile capire meglio in che modo la strategia digitale influenzerà l'intera azienda e quali sono gli aspetti da considerare al momento dell'implementazione.

Navigare nel panorama digitale

Il punto di partenza del vostro viaggio nel digitale dipende molto dalla vostra propensione al rischio, dal vostro settore e dalla maturità della vostra azienda. In questo caso, le start-up possono sentirsi avvantaggiate quando entrano in settori maturi e consolidati. Se l'azienda è nuova e già basata sulle tecnologie digitali, può essere più facile ottenere un vantaggio competitivo ed essere dirompenti offrendo una proposta di valore completamente nuova agli utenti esistenti e ignorando altri elementi come le norme del settore o le pratiche commerciali consolidate.

Per le aziende consolidate è molto difficile farlo, quindi spesso iniziano dalla digitalizzazione o ottimizzazione localizzata. Ma è importante capire non solo dove siete voi, ma anche dove sono i vostri concorrenti. Spesso, il fatto di vedere altre aziende più avanti in questo percorso verso l'estremità più dirompente della trasformazione digitale spronerà le aziende ad agire, ma a quel punto potrebbero essere già molto indietro rispetto alla concorrenza.