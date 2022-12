La sostituzione piastrelle può essere importante anche per un discorso di bonus e le detrazioni fiscali perché per esempio alcuni si sono chiesto negli ultimi mesi anni se il bonus ristrutturazione e quello mobili consentivano meno di detrarre soldi spesi per rifacimento del pavimento all'interno dell'abitazione

In questo caso possiamo rispondere dicendo che il bonus mobili riguarda un'altra cosa che non c'entra con i pavimenti e quindi le piastrelle. Questi ultimi infatti potrebbero rientrare nella categoria di detrazioni fiscali attraverso l'ecobonus ùe il bonus ristrutturazione

Ma solo ad alcune condizioni perché dobbiamo tenere presente che di solito la sostituzione dei pavimenti fa parte dei lavori di manutenzione ordinaria che potrebbero fruire della detrazione del 50% per le ristrutturazioni.

Ma solo se si tratta di pavimentazioni eseguite sui condomini e quindi sulle parti in comune. Mentre se la ristrutturazione riguarda l'interno degli appartamenti non ci possono essere detrazioni.

Ma c'è anche da dire che nel caso in cui il lavoro facesse parte di un intervento più articolato che rientra dentro quegli interventi che sono passibili di agevolazione come per esempio lo spostamento dei servizi sanitari o la demolizione di tramezzature o ancora la realizzazione di nuovi muri interni

Ma soprattutto se si dimostra che per fare questi interventi bisogna per forza sostituire il pavimento allora anche la spesa per quest'ultima cosa in unità abitativa privata potrebbe rientrare dentro l’ agevolazione.

Però è meglio chiedere agli esperti che sono sempre aggiornati su come stanno andando le varie leggi.

altra cosa che dobbiamo tenere presente che nel momento in cui si decide di ristrutturare un vecchio pavimento non per forza bisogna demolirlo interamente o comunque non sempre perchè in alcuni casi si potrebbe anche optare per intervenire solo nelle zone dove è necessario e per il resto coprire col pavimento nuovo.

Basterà scegliere il materiale giusto facendosi consigliare dal progettista visto che le opzioni sono tante.

Diciamo che la soluzione di coprire pavimenti invece che demolire è molto apprezzata perché risulta più veloce più economica

Ma in generale quali possono essere i posti di questo lavoro

Diciamo che è difficile dire delle cifre precise perché comunque dipenderà dal materiale che si sceglie perché alcuni di essi sono adatti per ambienti moderni mentre altri per lo stile classico perché comunque in base al Materiale che si sceglierà il prezzo sarà decisamente diverse sia per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche .

Di sicuro il materiale più utilizzato per rivestire pavimenti è il gres porcellanato che viene venduto in piastrelle di diversi colori e dimensioni per adattarsi a ogni stile stanza della propria casa ed è anche molto amato perché è duttile e versatile e resiste anche al passare del tempo per merito della assenza di porosità che eviterà la formazione di graffi e macchie.

Ovviamente ci sono anche i materiali più costosi e raffinati come il famoso parquet del quale esistono due tipi e cioè il legno massello e il prefinito.

In questo caso però si parla di costi più alti visto che si tratta anche di un materiale che necessita di una manutenzione costante ed è anche abbastanza difficile da posare