Nasconde la cocaina nel serbatoio dei liquidi per i tergicristalli, arrestato 36enne

I carabinieri della Stazione di Premosello Chiovenda hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne, cittadino di origine nordafricana, dimorante a Mergozzo. Nel pomeriggio di ieri i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto a fermare un veicolo che stava circolando nel centro della cittadina.

A bordo vi era il solo 36enne, che è subito apparso agli occhi dei due militari, particolarmente agitato. Controllato in modo approfondito, inizialmente nulla di anomalo è emerso, tranne il possesso della somma di 250 euro, che l’uomo non sapeva giustificare con un precedente prelievo. I sospetti dei militari sono quinti montati ulteriormente, per cui il controllo è stato esteso in modo approfondito e minuzioso anche al veicolo, dove proprio all’interno del serbatoio dei liquidi per i tergicristalli posto nel vano motore, i militari hanno individuato la ragione per cui l’uomo era così agitato.

Infatti, avvolti in un sacchetto di cellophane, sono stati ritrovati 33grammi di cocaina, destinati allo smercio al dettaglio. Sempre nello stesso serbatoio è stato trovato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sono scattate così le manette per l’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Durante l’udienza di convalida, programmata nella mattinata odierna, il 36enne verrà interrogato dal giudice.