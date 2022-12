Ufficiale, da oggi via Rosmini è Zona a traffico limitato

Da oggi, giovedì 15 dicembre, via Rosmini è ufficialmente una zona a traffico limitato.

Con ordinanza n.272 del comandante del Corpo di Polizia Locale è stata disposta la regolamentazione permanente della circolazione stradale di via Rosmini, Largo Madonna della neve, piazza Tibaldi, via Borgnis, via Venezia, via Matterella e via Cesare Battisti.

Il transito nella ZTL è consentito esclusivamente agli aventi titolo, con accesso solo dall'unico varco di via Borgnis. La via Borgnis è ora a doppio senso di marcia, ed è liberamente percorribile fino al parcheggio ubicato sul lato sinistro, ove il senso di marcia è stato invertito, in senso antiorario. Su ambo i lati di Via Borgnis è istituito il divieto di sosta O-24. I residenti in via Venezia, ora a senso unico in uscita verso via Canuto, potranno accedervi da Via Borgnis, percorrendo a passo d'uomo un breve tratto di via Rosmini.

Per gli aventi titolo c'è tempo fino al 31 gennaio 2023 per provvedere a comunicare alla Polizia Locale il numero di targa dei veicoli autorizzati al transito nella ZTL.

La segnaletica verticale è in fase di completamento. La Polizia Locale raccomanda di moderare la velocità a tutela degli utenti vulnerabili della strada.