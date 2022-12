Calcio: le partite e i risultati del 17° turno

Le partite della Serie B che si sono svolte domenica la maggior parte si chiudono con il pareggio, ma la Reggina, il Bari, Cagliari, Venezia e Benevento ne escono vittoriose. Su rabona casino, puoi avere in regalo tante vantaggiose promozioni, bonus di benvenuto e le offerte che propongono i bookmakers sulle competizioni sportive che preferisci seguire.

La partita Frosinone-Pisa

L'inizio della gara parte con il cross basso del calciatore Mario Sampirisi che prende in area Luca Garritano, che riesce a trovare il momento giusto per creare l'occasione del gol ma che nello stesso tempo però viene salvato. Il Frosinone attacca, ma il Pisa rreagisce, nel giro di poco tempo ci prova il giocatore Samuele Mulattieri che con un colpo di testa cerca la rete ma la palla viene parata. Il primo tempo della partita si rende difficileì per entrambe le squadre, tanto che non nessuno conclude. Nel secondo tempo della sfida, Olimpiu Moruțan tenta di fare un gol ma nulla. Ancora minuti di gioco e si presenta quell’ultima chance per i ciociari, dove l calciatore Roberto Insigne prova a servire la palla a Samuele Mulattieri ma sbaglia in pieno e la partita termina con un punto a testa e lo 0-0. L'officina del cioccolato diventa un libro dove c'è tutta la storia dell'attività e del dolce che per saperne di più si può andare a cliccare qui.

La partita Ascoli-Genoa

Il primo tempo è tutto della squadra del Genoa che tenta di far paura all'Ascoli ma si inizia un duello che arriva fino all’area piccola con Albert Gudmundsson prima che il giocatore Eric Botteghin piazzi la palla nell'angolo. Intorno alla fine del primo tempo, Enrico Guarna riesce a parare alla grande il calcio perfetto di Massimo Coda. Nel secondo tempo della sfida invece, l'Ascoli tenta di reagire con il calciatore Alyaz Tavcar che però manda la palla in alto sulla traversa. In seguito ecco che arriva anche Leo Stulac che prova a chiedere un rigore per un contatto con il giocatore Danilo Quaranta. Intorno la fine del secondo tempo si presenta una doppia occasione per i marchigiani dove Adrian Semper para il calcio del bomber Federico Dionisi, la partita alla fine termina con il pareggio di 0-0.

La partita Como-Reggina

La Reggina rompe il ghiaccio con il giocatore Federico Ricci su assist dalla sinistra di Emanuele Cicerelli. Ma il Como domina di più questo primo tempo, infatti si vede Riccardo Gagliolo e Patrick Cutrone che riesce a passare su tre avversari ma non conclude poichè la palla finisce fuori. Nel secondo tempo invece sempre lo stesso calciatore Patrick Cutrone arriva e impegna Simone Colombi dove il tiro però finisce sulla testa del difensore Luis Binks. La squadra del Como cerca di attaccare e fare un gol, ma arriva il rigore per la Reggina perchè Gianfranco Bellotto tocca di mano un tiro di Gianluca Di Chiara, ed Hernani fa gol. La punizione del calciatore Alex Blanco porta la vittoria alla Reggina dove la sfida termina con 1-0.

La partita Sudtirol-Ternana

La squadra della Sudtirol comincia proprio male perchè arrivano immediatamente due infortuni per Filippo De Col e Guido Davì , così al loro posto entrano i calciatori Matteo Rover e Filippo Berra. Si vede partire Raphael Odogwu che serve Danilo Casiraghi che non conclude perchè la palla finisce in alto. Intorno alla fine del primo tempo il giocatore uruguaiano Cesar Falletti colpisce di destro, ma il portiere Giacomo Poluzzi riesce a parare. Nel secondo tempo ci sono minuti di gioco, la partita si rende piuttosto difficile, ma le occasioni non mancano arriva il calcio di Matteo Rover che finisce in alto ma la sfida finisce con il pareggio di 0-0.

La partita Benevento-Cittadella

La sfida inizia con un Benevento che rompe il ghiaccio con la prima rete del calciatore colombiano Andres Tello, in seguito si vede Diego Farias che nel frattempo si fa male ed entra in campo Ilias Koutsoupias. Poi si vede anche il giocatore Mirko Antonucci, che riesce a superare Gennaro Acampora e servire Andrea Danzi d'assalto. Nel finale del primo tempo non si conclude nulla ma nel secondo tempo della partita, la squadra del Benevento ha un rigore di Francesco Forte per causa di un fallo di mano di Marco Branca dove il giocatore Elhan Kastrati mette il gol e porta in vantaggio i suoi. La partita termina così con 1-0 e la vittoria del Benevento.

La partita Venezia-Cosenza

Anche qui, la partita inizia con l'infortunio del calciatore Marco Modolo ed entra Michael Svoboda al suo posto. Poi subito si parte con Cernigoi, poi Marcel Johnsen che riesce a mollare un destro incrociato che prima becca il palo e poi entra in porta. Un primo tempo pieno di emozioni, dove anche Sauli Vaisanen con un colpo di testa rischia l'autogol che per fortuna non lo centra. Qualche minuto ed alla squadra del Cosenza viene annullato il gol per via del calciatore Marco Nasti in posizione irregolare. Nel secondo tempo, la partita offre l'occasione al giocatore Michele Riggione, ma non riesce a concludere, il 2-0 in seguito arriva con la punizione di Tenner Tessmann e la partita finisce con la vittoria del Venezia.

La partita Spal-Palermo

La Spal inizia un primo tempo dove attaccano subito i siciliani, ma il giocatore Matteo Luigi Brunori riesce a fare un tiro e calcia in porta, ma il portiere è bravo a respingere la palla. Poi si vede arrivare Salvatore Esposito che riesce a saltare Davide Bettella e con una girata mette la palla in rete. Il Palermo pareggia con Francesco Di Mariano e Matteo Luigi Brunori che compie un tiro preciso in porta. Nel secondo tempo ci sono i cambi entra Mame Thiam ed esce Alfonso, parte bene Andrea La Mantia dopo il cross di Lorenzo Dickmann ma la palla finisce in alto. Ci prova anche Leo Stulac e poi di nuovo ancora Lorenzo Dickmann ma la sfida finisce con il pareggio di 1-1.

La partita Cagliari-Perugia

Subito si parte in campo con Gianluca Lapadula che tenta un gol ma però il portiere riesce a parare. In seguito ci prova Marco Olivieri che riesce a calciare a giro ma finisce sul palo il pallone. Il Cagliari reagisce con Leonardo Pavoletti che mette il gol, e appena dopo otto minuti Gianluca Lapadula raddoppia. Alla fine del primo tempo, sempre Gianluca Lapadula fa una rovesciata ma la palla viene parata, nel secondo tempo invece arriva il penalty per il Perugia. C'è un rigore e dal dischetto parte Tiago Casasola che segna un gol. La squadra del Cagliari cerca il tris ed infatti Gabriele Gori regala la vittoria ai suoi avversari er via di una mal parata sbagliata. La partita alla fine finisce così con 3-2 per il Cagliari.

La partita Bari-Modena

L'inizio della partita è ottima, nel giro di poco tempo si arriva il 2-0 con il calciatore Ruben Botta e Michael Folorunsho. Nel frattempo la squadra del Bari si becca il secondo cartellino giallo rimediato da Maiello. In seguito il Modena nel secondo tempo si nota stanca ormai con poche speranze, arriva il cross di Antonio Mazzotta che viene bloccato da Giorgio Cittadini. Si arriva al 3-0, i pugliesi attaccano ancora ma la partita sta per finire, all'improvviso Davide Diaw fa un gol e si termina con 4-1 con la vittoria del Bari.