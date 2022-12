L'Officina del Cioccolato ora diventa un libro

‘’L’arte del cioccolato in Ossola diventa una tesi di laurea’’. Lo scriveva Ossolanews a marzo, quando riportammo come l’arte dell’Officina di Domodossola, conosciute e apprezzate in tutto il mondo per le sue produzioni di cioccolato, era diventata anche la tesi di laurea di Benedetta Mostratisi, 22 anni, domese, neo laureata al termine del corso di Scienza gastronomiche dell’Università di Parma, dipartimento di Scienza degli alimenti. Una tesi dal titolo ‘’Officina del Cioccolato: riflessi della storia d’Italia e della Val d’Ossola alla luce di vite dedicate all’arte e alla dolcezza’’.

Ora, invece, l’arte dell’Officina domese si trasforma in un libro, che racconta la storia del cioccolato in tutte le sue sfaccettature: il lato scientifico e produttivo per iniziare e proseguire con l’esperienza di una realtà artigiana d’eccellenza “Pasticceria Grandazzi, L’Officina del Cioccolato”. Un libro scritto proprio da Benedetta Mostratisi e pubblicato dalla libreria La Pagina di Villadossola. Un racconto che corre negli anni che hanno visto l’Officina del cioccolato vivere una bella storia, attraversata da persone che hanno dedicato la vita, la passione e il loro ingegno per dare lustro alla loro attività e di riflesso all’Ossola dove questa attività nasce e prospera nel corso degli anni.

L’appuntamento per la presentazione del libro è per domenica 18 dicembre, ore 17:30, in sala Mellerio a Domodossola.