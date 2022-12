Rinnovata la gestione per le Case di riposo di Domo e Villa

Confermata alla Cooperativa Universiis di Udine la gestione dei servizi socio assistenziali e generali delle RSA di Domodossola e Villadossola. Lo ha deciso l’amministrazione comunale domese che ha dunque rinnovato la gestione dei servizi nelle due case di riposo, quella di Domo e quella di Villa.

Si tratta del triennio dall’1 novembre 2022 al 31 ottobre 2025. L’amministrazione ha accolto la proposta della Cooperativa Universiis di Udine per un incremento percentuale del canone nella misura dell’8,6%, ‘’ finalizzata al superamento delle criticità riscontrate nelle strutture e al fine di garantire il mantenimento dei livelli qualitativi richiesti’’.

La Cooperativa aveva comunicato la disponibilità al rinnovo, subordinata però ‘’alla rinegoziazione delle condizioni economiche in relazione all’ adeguamento del corrispettivo annuale attraverso l’applicazione dell’incremento percentuale dell’indice ISTAT nella misura dell’8,6% per consentire di bilanciare l’elevata onerosità sopraggiunta in questo ultimo periodo con particolare riferimento alle consegne di alcuni beni che quotidianamente sono forniti alle due RSA, oltre che di far fronte ai rincari straordinari e imprevedibili conseguenti all’aumento dei costi relativi all’energia elettrica e al gas naturale e ai rincari del costo della manodopera con particolare riferimento al servizio infermieristico’’.