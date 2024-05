Tombolata di beneficenza a Toceno

Il Soccorso Alpino della Valle Vigezzo e l'associazione “Vigezzo ti aiuta” organizzano, venerdì 3 maggio alle 21 presso la sala polifunzionale di Toceno, una tombola il cui ricavato andrà a sostegno delle due associazioni vigezzine. In particolare l'incasso andrà a beneficio dell'associazione che si occupa di progetti solidali a favore dei più bisognosi e a supporto della campagna per l'acquisto di una nuova Jeep necessaria per il Soccorso Alpino.