Consulte di frazione e quartiere, ecco i nomi degli eletti

Si è tenuto questa mattina in Municipio, in aula consigliare, lo spoglio delle schede di votazione per l’elezione delle Consulte di Frazione e di Quartiere di Calice, Mocogna-Cisore-Monteossolano e della Cappuccina.

A Calice hanno votato 66 persone. Eletti tutti e cinque i candidati: De Santi Elisa con 26 voti, Gambino Francesco con 23, Grossi Giovanni con 9, Fiorelli Davide con 5 e Piziali Mauro con 3.

Alla Cappuccina hanno votato 54 residenti. Eletti: Lanucara Massimo con 16 voti, Acquaviva Mauro con 14, Dusetta Luciano con 11, Condemi Giampiero con 7 ed Alberti Ettore con 4. Zero voti per Alessio Capocchia e due schede nulle.

A Mocogna Cisore Monteossolano 64 votanti hanno eletto: Patelli Fabio con 18 voti, Giudici Elio con 12, Cosentino Stefania con 11, Attinà Salvatore con 10 e Gnani Sofia con 8. Non eletti: Manti Antonio con 3 voti, Bragoni Tarcisio e Taffi Cristina con 1 voto ciascuno.