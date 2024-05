A26, ancora chiusi per lavori gli svincoli di Gravellona e Verbania

Autostrade per l’Italia comunica che, a causa di interventi di manutenzione sul Ponte SS34, saranno chiusi gli svincoli di Gravellona Toce e Verbania sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri.

Le chiusure interessano, in particolare, lo svincolo di Gravellona in entrata in direzione Sempione e lo svincolo libero di entrata di Verbania in direzione Genova e in uscita per chi proviene da Sempione. L’ordinanza sarà attiva dalle ore 12.00 del 6 maggio alle ore 22.00 del 15 maggio.

In alternativa, è possibile utilizzare l’uscita di Gravellona per chi proviene da Sempione, l’entrata di Gravellona in direzione Genova e l’entrata di Verbania in direzione Sempione.