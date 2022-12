Consigli utili sugli strumenti digitali per la creazione e il successo della tua eCommerce

L’evoluzione tecnologica ha consentito in pochi decenni di assistere a una completa innovazione digitale, che ha cambiato le regole del mercato, del marketing e dello stesso processo per creare un brand.



Aprire un negozio, un’attività ristorativa o ricettiva, un’azienda, oggi significa necessariamente essere competitivi online e digitalizzare la propria attività commerciale rendendola eCommerce. Date le premesse potremmo affermare tranquillamente: se non sei online non esisti. In gran parte è proprio così.



Tra gli strumenti digitali per far crescere una start up e tutti i software creativi disponibili, alcuni sono essenziali per qualsiasi operazione di comunicazione e per la gestione del lavoro. Ecco alcuni consigli utili per usare i migliori strumenti digitali e creare un negozio virtuale.

Strumenti finanziari per i pagamenti digitali e gli investimenti



Prima di scegliere i metodi digitali come POS, Mobile Payement, e-wallet, contactless e così via, che consentono di pagare con carte di credito o sistemi virtuali come Paypal, è opportuno assicurarsi software e hardware di qualità.



Anche per chi deve investire, fare la richiesta codice LEI è particolarmente utile perché identifica le persone giuridiche che operano nei mercati finanziari.



Social Network e Marketplace: marketing multicanale e la gestione dei contenuti



Il primo passo per creare un’attività eCommerce è quello di renderla visibile online e inserirla nei motori di ricerca. Ecco perché è indispensabile creare il sito aziendale con il blog, dove inserire i contenuti scritti, video con immagini e foto.



Successivamente è importante creare le pagine aziendali sui social network più usati, come Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Tik Tok e persino You Tube, che consente di caricare e condividere video. Con queste piattaforme sarà possibile detonare la strategia di marketing multicanale migliore, per fare il boom di visualizzazioni e rendere la tua eCommerce competitiva sul Web.



La gestione dei contenuti ha un effetto "chiave" per il successo di un eCommerce, che si tratti di foto, video, testi, ogni contenuto deve essere sempre originale onde evitare il blocco da parte dei motori di ricerca e l’accusa di plagio. Tutto ciò, mette in difficoltà la facilità di trovare un marchio sul Web durante le ricerche, per questo è importante lavorare bene sulla costruzione dei contenuti.



App e software per la gestione del lavoro



Per ogni tipologia di eCommerce ci sono app e software specifici per aiutare nella gestione del lavoro.



Per le aziende alimentari, attività ristorative e ricettive, sono particolarmente utili le app di delivery food come Just Eat, Deliveroo, MyMenu e così via. Questi software consentono di ordinare cibo, alimenti e piatti d’asporto ma anche di prenotare un tavolo.



Discorso diverso per quanto riguarda altre aziende che si troveranno a dover gestire un team di lavoro, in questo caso sono necessari tutti i software che consentono lo smartworking o permettono di lavorare a distanza con una semplice connessione, dunque spazio a Skype, Zoom, Google Meet, Google Drive e tutte le piattaforme che sono utili a creare una gestione del lavoro e della trasmissione dei documenti in digitale, velocizzando i tempi.