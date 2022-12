Gli auguri del presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni

Cari lettori e care lettrici,

dodici mesi di difficoltà, di progetti e di passi avanti. Volge al termine il mio secondo anno al timone di Atc Piemonte Nord e anche il 2022 non è stato certo facile, considerato che dopo il picco pandemico che aveva connotato il 2021, abbiamo dovuto nostro malgrado fare i conti con la guerra in Ucraina e i rincari di gas, luce e materie prime. Situazioni che hanno comportato riflessi negativi sia per i cantieri e le opere di edilizia popolare che hanno subito ritardi, sia per i nostri circa 60 mila inquilini del quadrante, che hanno dovuto far fronte alla situazione in divenire, con l’emergenza abitativa che, allo stato, siamo riusciti a contenere. Siamo rimasti uniti nell’affrontare le sfide che ci siamo trovati dinnanzi – e di questo voglio ringraziare il direttore generale Roberto Ghiglione, i dirigenti e tutti i dipendenti Atc – e l’impegno primo è stato ancora una volta quello di non far mai venire meno il supporto ai nostri utenti. Va ribadito che l’ente, con 66 dipendenti in pianta organica a fronte dei 75 previsti, opera nelle quattro province di Novara, Vco, Biella e Vercelli per gestire un patrimonio immobiliare composto da oltre 15 mila tra alloggi, negozi e box. Non un’impresa semplice, né scontata. Ogni giorno dell’anno che sta per concludersi abbiamo lavorato a testa bassa per migliorare le prestazioni offerte da Atc Piemonte Nord in tutti i campi. Abbiamo, innanzitutto, chiuso uno degli anni più difficili della storia con un utile di bilancio di poco meno di 1 milione e 200 mila euro. Un risultato particolarmente significativo, a dimostrazione di come l’ente abbia continuato a crescere, investire e progettare. La situazione economica è, ed auspichiamo proseguire in tal senso, in costante miglioramento e il marchio Deloitte, per il 3° anno consecutivo, ha suggellato numeri e bontà del nostro operato. Abbiamo poi proseguito la riqualificazione in direzione della sostenibilità ambientale di parte dei nostri immobili. E grazie alla collaborazione della Regione Piemonte e, in particolare dell’assessore Chiara Caucino che ringrazio, a marzo 2023 ci apprestiamo, tra le altre, a posare la prima pietra di tre nuove palazzine di edilizia residenziale pubblica che sorgeranno a Cossato – 42 nuovi alloggi per un investimento complessivo di 8 milioni di euro – e che nulla avranno da invidiare agli immobili presenti sul mercato. Un progetto che per gli alti contenuti tecnologici e i forti risparmi che ne deriveranno per le famiglie, saprà soddisfare le aspettative dei biellesi. Sul fronte tecnologico abbiamo messo a disposizione di tutti gli inquilini una piattaforma internet dotata di intelligenza artificiale per permettere loro tutto l’anno – da casa e tramite smartphone – di segnalare guasti, richiedere interventi di manutenzione, predisporre piani di rientro e molto altro. Altre novità in questo senso, tra cui anche un’applicazione gratuita per prendere appuntamento coi nostri uffici tramite cellulare, sono in arrivo a breve. Proseguirà, ancora, l’operazione di recupero delle morosità di inquilini ed ex inquilini, oltre alla riconciliazione dei crediti nei confronti dei Comuni. Molto altro è in fase di progettazione e molto resta da fare per un’Atc, quella del quadrante Nord, che vuole restare al passo con i tempi e farsi portatrice di iniziative positive e propositive a favore della collettività. Rivolgo, infine, un appello al Governo Meloni affinché non solo proroghi i tempi del Superbonus 110, ma altresì rimoduli le percentuali di stato avanzamento lavori oggi previste, dandoci così modo di portare a termine il piano di riqualificazione dei numerosissimi immobili appartenenti al patrimonio pubblico già da tempo individuati.

Al direttore, alla redazione e ai voi lettori e lettrici, rivolgo i miei più sinceri auguri di buone feste e inizio 2023.

Un caro abbraccio, Marco Marchioni.