Poste Italiane: in Piemonte da lunedì 1° dicembre in pagamento le pensioni con la tredicesima

Poste Italiane informa che da lunedì 1° dicembre saranno disponibili in tutta la regione le pensioni del mese di dicembre, comprensive della tredicesima mensilità. Il pagamento potrà essere effettuato in tutti i 1.384 uffici postali piemontesi e tramite i 621 ATM Postamat.

Le pensioni saranno accreditate anche sui Libretti di Risparmio, sui Conti BancoPosta e sulle Postepay Evolution, consentendo ai titolari di prelevare contante senza recarsi allo sportello. Inoltre, chi possiede una Carta di Debito associata a conto o libretto o una Postepay Evolution potrà usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che copre fino a 700 euro l’anno in caso di furti di contante avvenuti entro due ore dal prelievo, sia agli sportelli che agli ATM.

Per ridurre i tempi di attesa, Poste Italiane consiglia ai pensionati di recarsi agli uffici postali in tarda mattinata o nel pomeriggio, privilegiando i giorni successivi all’inizio dei pagamenti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.