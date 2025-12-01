Divertimento e solidarietà: grande partecipazione per la festa di Natale alla Torretta FOTO

Dopo l’accensione dell’albero in largo Madonna della Neve, domenica 30 novembre è andato in scena un nuovo appuntamento natalizio nel centro di Domodossola. La Torretta di via Montegrappa ha infatti ospitato la tradizionale festa di Natale promossa dal Lions Club cittadino, una giornata dedicata a famiglie, bambini e per chiunque desideri vivere un momento di convivialità e spirito natalizio. Ma anche con una particolare attenzione alla solidarietà: il ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto a progetti benefici sul territorio.

Durante tutta la giornata, la Torretta ha accolto grandi e piccini per giochi natalizi, truccabimbi, baby dance, l’incontro con Babbo Natale e merenda a base di pandoro, panettone, cioccolata calda e vin brûlé. Tra i momenti più partecipati, l’esibizione del coro dei bambini della scuola materna del Villaggio Sisma e il concerto degli Ottoni del Lago.