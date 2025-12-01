Fomarco ha celebrato Santa Cecilia FOTO

Sabato 29 novembre, il Corpo Musicale di Fomarco ha celebrato Santa Cecilia, patrona della musica, con una giornata intensa e ricca di emozioni, che ha coinvolto musicanti, autorità e simpatizzanti.

La festa è iniziata nel pomeriggio presso la scuola di musica di Fomarco, dove i partecipanti sono stati accolti con un rinfresco. Successivamente ci si è spostati nella Chiesa di San Rocco per la Santa Messa in memoria dei musicanti defunti, celebrata da Don Simone. La funzione è stata animata dalle corali Sant’Orsa e Santa Lucia di Pieve Vergonte, dirette dal maestro Iulita Alessio, e dal Corpo Musicale di Fomarco, guidato dalla maestra Mosca Francesca, che ha arricchito la celebrazione con esecuzioni musicali toccanti.

La serata è poi proseguita al Ristorante Proman di Premosello, dove la cena conviviale è stata accompagnata dalla musica della Dj Bargix, tra risate, chiacchiere e momenti di condivisione che hanno reso l’atmosfera ancora più speciale.

Uno dei momenti più emozionanti è stata la premiazione della Madrina della banda e di alcuni musicanti che hanno raggiunto traguardi importanti: la sig.ra Bargiga Gloriana ha festeggiato i dieci anni come Madrina, mentre i musicanti Pieri Nicoletta, Giovanola Fabrizio e Tazzinelli Marco hanno celebrato venticinque anni di attività all’interno del Corpo Musicale.

Il presidente, Sonia Piatti, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le autorità civili e religiose presenti e a tutti i simpatizzanti che hanno partecipato, sottolineando quanto momenti come questo siano fondamentali per rafforzare il senso di comunità e l’amore per la musica.

L’appuntamento con la prossima grande occasione è già fissato: il Concerto di Natale, che si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 21.00 presso il Teatro Massari di Pieve Vergonte, promette di immergere tutti i partecipanti in una vera atmosfera natalizia, tra note e emozioni condivise.