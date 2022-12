Covid, oltre 32mila i piemontesi vaccinati nell'ultima settimana

Tra venerdì 16 dicembre e giovedì 22 dicembre in Piemonte sono state vaccinate 32.681 persone: 48 hanno ricevuto la prima dose, 157 la seconda, 621 la terza, 13.370 la quarta, 18.485 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.736.687dosi, di cui 3.344.700 come seconde, 2.961.561 come terze, 735.392 come quarte, 88.207 come quinte.

Omicron BQ.1 e le sue sottovarianti dominanti nei depuratori del Piemonte

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue sui campioni prelevati il 12 dicembre scorso, evidenziano la dominanza della sottovariante di Omicron BQ.1.1 nel depuratore di Castiglione Torinese, mentre nei depuratori di Cuneo e Novara la variante dominante è BQ.1.19 e nel depuratore di Alessandria BQ.1.

Sono state osservate mutazioni specifiche per la sottovariante Omicron BA.5.2.1.30 in tutti i depuratori.

Non si osservano mutazioni specifiche ed univoche per le sottovarianti Omicron BA.1, BA.3, BA.4 né per le sottovarianti ricombinanti.