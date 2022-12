Iniziati i lavori di sistemazione del parcheggio di via Città di Lima

Ieri hanno avuto inizio i lavori di sistemazione del parcheggio in Via Città di Lima, posto nell’area dell’ex campo di calcio del Collegio Rosmini.

Concluso nei giorni scorsi il progetto di riqualificazione denominato “Dal Borgo del Cultura al Sacro Monte Calvario”, l’intervento di sistemazione del parcheggio può ora essere realizzato grazie alla confermata disponibilità dell’area da parte dei Padri Rosminiani, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento.

I lavori si svolgeranno fino all’otto gennaio prossimo, in modo da approfittare del periodo di sospensione delle attività scolastiche e contenere i disagi per i cittadini.

E’ previsto che i lavori interessino inizialmente una prima metà della superficie e che, appena questa sia di nuovo accessibile, si intervenga sull’altra metà, in modo da permettere sempre l’utilizzo parziale del parcheggio.

La sistemazione dell’area verrà realizzata asportando il primo strato di materiale terroso e procedendo alla posa di uno strato di materiale che viene definito tecnicamente “tessuto non tessuto”, per assicurarne la permeabilità. Su di esso sarà poi steso e rullato uno strato di materiale drenante che costituirà il nuovo piano del parcheggio.

Saranno inoltre realizzate opportune pendenze per garantire lo scolo delle acque, verranno regolarizzate le spallette del punto di accesso e infine verrà sistemata ed in parte sostituita la recinzione che delimita l’area.

Il parcheggio sarà così in condizioni di agibilità anche in caso di maltempo, nell’attesa che ci siano tutte le condizioni necessarie e indispensabili per poter definire la programmazione futura dell’area.