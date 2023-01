Mappate le aree produttive libere del Verbano Cusio Ossola

L’Unione Industriale del VCO ha effettuato una mappatura finalizzata a individuare le aree produttive libere e dismesse disponibili sul territorio, con l’obiettivo di favorire gli investimenti, rispondere alla domanda-offerta di nuovi insediamenti, rendere più semplici e rapidi i contatti con potenziali investitori e sostenere interventi di riqualificazione e rigenerazione di edifici dismessi per un uso sostenibile del suolo.

Lo rende noto l’Unione industriale che rimarca come ‘’il servizio innovativo è stato pensato per far fronte alle esigenze di numerose aziende della nostra provincia intenzionate ad ampliare i propri siti produttivi, ma che faticano a sviluppare una rete di contatti attraverso le modalità tradizionali; rappresenta altresì un importante strumento di marketing territoriale, utilizzabile da tutte quelle imprese determinate ad insediarsi nel nostro territorio’’.

La mappatura è su piattaforma web Gis e riguarda sedici aree nella provincia del VCO.

‘’Le aziende interessate a effettuare apposite ricerche relative ad aree produttive fruibili possono contattarci - dicono all’Unione Industriale del VCO - così come, al fine di ampliare il data base disponibile, chiediamo alle imprese di segnalare aree industriali libere o dismesse non ancora rilevate sulla mappatura da rendere utilizzabili per potenziali investitori’’.