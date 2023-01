Il vigezzino Manuel Conti miglior allievo piemontese al 91° Corso di agenti di Polizia Locale

Manuel Conti svetta tra i 39 agenti provenienti da tutto il Piemonte che hanno partecipato al 91° Corso di Agenti di Polizia Locale. Con un risultato totale di 100/100 – nella somma delle tre prove – il vigezzino è risultato essere il migliore delle Regione Piemonte.

Manuel Conti

Questa, una passione di famiglia: infatti Roger e Manuel Conti, due giovani fratelli gemelli di Malesco, oltre che da uno stretto legame famigliare, hanno da poco in comune lo stesso lavoro. Da diversi anni Roger presta servizio come agente della Polizia Locale presso il Comune di Santa Maria Maggiore. Ora anche il fratello Manuel, 31 anni, è stato assunto come agente della Polizia Locale in servizio presso il Comune di Cannobio.

Il 19 gennaio scorso - nel cortile del Castello di Novara - si è svolta la cerimonia del 91° Corso di Agenti di Polizia Locale provenienti da tutto il Piemonte a cui ha preso parte anche il giovane vigezzino. In tutto sono stati 39 gli agenti che hanno prestato giuramento dopo aver completato il corso svoltosi negli ultimi tre mesi, da ottobre fino a gennaio.

Il corso si è svolto con particolare attenzione su tutte le materie inerenti il servizio di agente di Polizia Locale con una prova scritta effettuata il 17 gennaio in cui Manuel ha ottenuto il massimo della votazione (60/60). Nel periodo di studio si sono svolte anche altre due prove: una al poligono di tiro (ottenendo anche qui il massimo dei voti) e l'altra alla Motor Oasi Guida Sicura di Susa, una guida pratica dei mezzi di servizio superata con massima votazione. Dal 19 gennaio Manuel risulta quindi essere un agente a pieno effetto in forza al Comune di Cannobio.