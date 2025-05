Assemblea Ouestrail a Domodossola: "Rafforzare i legami internazionali attraverso il Sempione"

Ouestrail ha tenuto la sua 21esima assemblea generale a Domodossola. Si tratta di un importante segnale a favore di forti collegamenti internazionali dalla Svizzera occidentale, in particolare dalla linea del Sempione, la cui potenzialità sta calando di anno in anno. È stato costituito un gruppo di lavoro con rappresentanti della regione Piemonte e della provincia del Verbano Cusio Ossola per difendere gli interessi di questo collegamento da entrambi i lati del confine.

Da diversi anni i servizi internazionali sulla linea del Sempione sono stati drasticamente ridotti e deteriorati. Le chiusure a lungo termine nell'estate del 2024, prorogate al 2025/2026, e la riduzione dei servizi diurni sono inaccettabili per una linea internazionale che collega la Svizzera occidentale alla metropoli milanesi. Tenendo la riunione in Italia, Ouestrail ha voluto compiere un forte gesto simbolico proteso verso lo sviluppo di collegamenti internazionali con Lione, la Francia meridionale e la penisola iberica via Ginevra, nonché il rafforzamento dei collegamenti Tgv con Parigi, via Ginevra, Vallorbe, Les Verrières o Delle-Belfort. In futuro, la Svizzera occidentale dovrà rimanere ben collegata, e anche in modo più agevole, alle principali città europee. L'approvazione di questa settimana da parte del consiglio nazionale della mozione “Concetto di servizio nazionale e internazionale 2050” conferma la volontà della Svizzera di tornare a essere un polo ferroviario europeo.

La linea del Sempione è un importante collegamento transalpino per il traffico merci diretto ai terminal di Novara, Gallarate e Busto Arsizio, nonché ai porti di Genova e Savona. Con il completamento del tunnel di base del Lötschberg e l'apertura della linea del Terzo Valico tra la Pianura Padana e Genova, il versante meridionale del Sempione rimane l'ultimo punto negativo tra il mare del Nord e il Mediterraneo per il traffico merci, con la sua forte pendenza, lo scartamento limitato e la capacità ridotta.

Per quanto riguarda il traffico passeggeri, il collegamento tra la Svizzera occidentale, in particolare la metropoli del lago di Ginevra e la regione della capitale svizzera, e Milano apre le porte a tutta l'Italia grazie alla rete ad alte prestazioni che collega le principali città italiane. La linea del Sempione è anche il collegamento turistico ideale tra le Alpi vallesane e bernesi e il lago di Ginevra, e i magnifici paesaggi della regione dei laghi lombardi e le città storiche del Piemonte e della Lombardia.

Ouestrail chiede che i collegamenti internazionali attraverso il Sempione vengano rapidamente ammodernati e sviluppati in modo analogo ai servizi offerti da Zurigo verso l'Italia. Con l'assemblea generale di Domodossola, l'associazione Ouestrail ha anche formalizzato il lavoro che sta portando avanti da quasi 3 anni con le autorità piemontesi, la provincia di Verbano Cusio Ossola e le varie Camere di Commercio e Turismo della regione. L'auspicio è che questi contatti vengano presto estesi alle regioni Lombardia e Liguria. È importante riconoscere pienamente l'importanza di questa rotta per la Svizzera, l'Italia e l'Europa.