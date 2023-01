Pagamento Imu, Antrona: contributi per commercianti e artigiani

Un aiuto per il pagamento dell'Imu 2023 a commercianti e artigiani di Antrona. Sul sito del Comune è disponibile il bando per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali di Antrona Schieranco.

Il finanziamento rientra nella legge nazionale 234 per contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori. Le domande vanno presentate in Comune, via raccomandata o Pec, entro le ore 12 del 22 febbraio. I dettagli sono disponibili sul sito del Comune. www.comune.antronaschieranco.vb.it