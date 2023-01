Smaltimento rifiuti, 25 milioni per i due impianti di Premosello e Ornavasso

Partecipata e interessante nei contenuti l’iniziativa organizzata dalla segreteria provinciale del Partito Democratico sul tema dei 25 milioni di investimenti ricevuti, grazie ai fondi europei del Pnrr, per la realizzazione di due impianti di trattamento dei rifiuti nei comuni di Premosello e Ornavasso.

All’incontro pubblico hanno partecipato il senatore Enrico Borghi, il presidente di ConserVCO Giuseppe Grieco e il presidente del Coub Giovanni Desanti. A presiedere l’incontro è stata la segretaria provinciale Alice De Ambrogi e Giovanni Morandi sindaco di Gravellona Toce.

Il presidente di ConserVCO Giuseppe Grieco ha illustrato il lavoro progettuale svolto e di come si è arrivati alla conferma dei finanziamenti del Pnrr per 25 milioni di euro, che prevedono a Cuzzago di Premosello, per 20 milioni di euro, la realizzazione di un impianto per il trattamento dell’organico e degli scarti vegetai e per produrre biogas (per oltre 3 milioni e mezzo di metri cubi di gas all’anno), mentre a Ornavasso, con un progetto da circa 4 milioni e 700 mila euro, si tratterà la plastica e altri rifiuti indifferenziati come legno, metalli ecc. Impianti per valorizzare l’economia circolare dei rifiuti e che renderanno il nostro territorio più sostenibile, con ricadute positive sia ambientali che economiche.

Il risultato è stato un lavoro di squadra, ha aggiunto il senatore Enrico Borghi, che ha visto coinvolti innanzitutto tutti i sindaci, a dimostrazione che quando il territorio si muove in maniera unitaria può raggiungere risultati importanti, per un investimento pubblico che è il più corposo arrivato nel nostro territorio da molti anni a questa parte.

Ci sono delle scadenze precise da rispettare, ha concluso il presidente del Consorzio Rifiuti De Santi, con l’appalto che deve partire entro il 31 dicembre 2023. “È una svolta strategica per il nostro territorio, grazie a questi fondi ottenuti dall'Europa, sottolineando anche come i nostri progetti siano arrivati nelle primissime posizioni nella graduatoria nazionale, segno della bontà del lavoro collettivo svolto. Un investimento pubblico significativo che arriva dopo anni di incertezze sul tema dello smaltimento dei rifiuti”.