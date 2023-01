Tazze personalizzate, utili e belle: a chi destinare il gadget

Le tazze personalizzate sono un regalo molto apprezzato poiché ognuno di noi ama sorseggiare del caffè, del tè o delle tisane. Fanno parte del nostro quotidiano poiché simboleggiano il momento di pausa e di distacco dal lavoro.

Per cui, inserirsi in quello stacco più o meno programmato attraverso un dono simbolico, come quello delle tazze personalizzate è un modo per dichiarare il nostro affetto nei confronti della persona.

Inoltre, possiamo considerare le tazze personalizzate come un ottimo regalo di per sé, ma possono anche essere utilizzate per contenere buste regalo e altri piccoli oggetti, come caramelle, biscotti o peluche, nonché come elemento decorativo in casa. In questo caso possono andare a sottolineare una celebrazione o un evento particolarmente sentito da chi festeggia il compleanno o l’anniversario.

Con cosa possiamo personalizzare il nostro regalo?

Le tazze in ceramica si prestano perfettamente alla personalizzazione di un disegno, di un’idea, di una frase o di un design creativo. Non a caso, questo tipo di regalo, è piuttosto popolare poiché le immagini o le frasi scelte possono assumere valenze simboliche o espressive. Se non si è particolarmente creativi, non è un problema, poiché di norma i negozi che vendono questo tipo di articoli offrono un’ampia selezione di immagini e frasi nel loro assortimento.

Come ben sappiamo, le tazze vengono utilizzate per sorseggiare diversi tipi di bevande preferite tra cui il caffè, la cioccolata calda, le tisane e il tè, ma all’occorrenza possono fungere anche da contenitore per realizzare dei piccoli dolciumi. Non serve essere lo chef Gualtiero Marchesi per ottenere dei gustosi risultati, bensì seguire delle semplici ricette che insegnano a cucinare dei muffin o dei dolcetti all’interno di una tazza. La cottura solitamente viene completata nel forno a microonde, in un forno statico o ventilato.

Inoltre, scegliere come regalo delle tazze personalizzate offre numerosi vantaggi, in primis la convenienza. Il prezzo non supera quasi mai i dieci euro, di contro si offre una soluzione pensata appositamente per chi riceve il dono. E questa opzione è interessante se dobbiamo pensare a un regalo collettivo per una famiglia, un gruppo di amici o dei colleghi di lavoro. Essendo personalizzate con un messaggio o una foto, abbiamo la certezza che tutti i riceventi la apprezzeranno. Infine, le tazze sono un regalo utile sia per i bambini sia per gli adulti in qualsiasi occasione.

A chi regalare le tazze personalizzate?

Come abbiamo già sottolineato nel paragrafo precedente, le tazze personalizzate sono perfette per chiunque. Infatti, sono spesso dei regali realizzati anche dai liberi professionisti e dalle aziende, quando vogliono stringere i rapporti con i clienti o con i propri dipendenti. Proprio la loro libera interpretazione lascia spazio all’inserimento di slogan, marchi o di frasi sottostanti, i cosiddetti payoff nel gergo pubblicitario.

Le tazze più amate per i privati, invece, sono quelle con i segni zodiacali. Il simbolo è inequivocabile ma si può comunque giocare di fantasia per realizzare qualcosa di unico. Questa scelta è l’ideale per chi ama ascoltare e leggere nel quotidiano l’oroscopo. Spesso queste tazze personalizzate sono indirizzate a persone vicine, come amici o familiari.

Gli articoli non sono necessariamente in ceramica, bensì possono presentarsi in diversi materiali come la porcellana, l’acciaio inossidabile o in ABS, così da poter essere inserite nel forno a microonde. La scelta dei materiali deve adattarsi a chi riceverà il dono. Qualora festeggiassimo il compleanno di un’amica particolarmente attenta ai temi ambientali, l’acciaio inossidabile o materiali resistenti nel tempo sortiranno un applauso di ringraziamento.

L’importante è prendere in considerazione sempre la persona che sta ricevendo il regalo. In questo modo potremmo decidere il tipo di immagine o la frase di riferimento. Dovrà riflettere la sua personalità e non la nostra. Per quanto riguarda le aziende o i liberi professionisti, invece, dovranno puntare tutto sul fattore pubblicitario e veicolare un messaggio di vicinanza con i propri fornitori, clienti o collaboratori. Ma potranno altresì rappresentare una filosofia comune, la stessa che ha fatto avvicinare queste persone alla nostra azienda.

Per concludere possiamo assicurare che le tazze personalizzate non saranno mai un regalo banale bensì un pensiero gradito e apprezzato. Soprattutto per quanto riguarda la personalizzazione, la quale sarà in grado di sottolineare il rapporto che intercorre tra noi e chi riceve il dono. Prendiamoci per tempo, però! Infatti, questo tipo di articoli hanno bisogno di essere ordinati in anticipo se si vuole ricevere entro i tempi stabiliti il prodotto.