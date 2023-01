Alberghiero Rosmini, una settimana dedicata a Gualtiero Marchesi

Un affascinante viaggio nella Nouvelle Cuisine. È quello che l'Istituto Alberghiero Rosmini ha in serbo per i propri studenti e per il pubblico da lunedì 16 a giovedì 19 gennaio. Un’intera settimana di didattica ed esperienze ispirate al grande chef Gualtiero Marchesi, scomparso nel dicembre 2017 e ritenuto il padre indiscusso della nuova cucina italiana, maestro e guida per generazioni di chef e non solo.

Per gli studenti sono previsti dei focus didattici sulla sua cucina e il contesto di sviluppo, un incontro con l’Accademia Gualtiero Marchesi per conoscere la sua figura e la sua vita, nonché i corsi di alta formazione post diploma proposti per il mondo cucina e per il servizio di sala e accoglienza.

Il pubblico potrà apprezzare inoltre il lavoro di studio, esercizio e ricerca degli studenti, grazie alla possibilità di assaporare un menu tematico ispirato al “Signor Marchesi” che sarà servito al Ristorante didattico “Inizio”(prenotazione obbligatoria allo 0324.482152 oppure inizio@alberghierorosmini.it, ingresso ore 12.45). Durante il pranzo è prevista anche una lettura incentrata sulla nascita dei piatti più noti dello chef.

Il menu - impostato dal docente chef Giandomenico Iorio, già allievo di Marchesi all’Albereta in Franciacorta – sarà un tour a sorpresa tra 'Raviolo aperto', 'Riso oro e zafferano', 'Salmone marinato all’aneto', 'Insalatina di gamberi, pepe rosa e zenzero', 'Dripping di pesce', 'Seppia al nero', 'Filetto alla Rossini', 'Cotoletta alla milanese', 'Tre gusti per un dolce', 'Meringa all'italiana'...