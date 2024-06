Ieri sera grande festa al Rosmini tra la musica dei Coldplay e le auto da rally FOTO

Che festa ieri sera in via Rosmini: all'esterno le auto del 60° Rally delle Valli Ossolane, all'interno del parco il concerto, meraviglioso, dei Live Play Experience con la musica più bella dei Coldplay.

Gli organizzatori del Giugno Insieme hanno sfidato il maltempo e hanno avuto ragione: verso sera ha smesso di piovere, è uscito il sereno e poco per volta anche i domesi sono usciti di casa per raggiungere la zona della festa. Sulla via Rosmini la sfilata delle auto del 60° Rally delle Valli Ossolane, parcheggiate poi per la notte e che hanno letteralmente riempito la via. All'interno del parco, dopo la visione sul maxischermo del primo tempo della partita della nazionale di calcio, il via al concerto dei Live Play Experience. Ma prima sul palco la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti ha chiamato i genitori della piccola Matilde, cui è dedicato il Giugno Insieme di quest'anno, e che tanto amava la musica dei Coldplay. Un omaggio a questi genitori che nel ricordo della figlia stanno creando tanto amore.

Poi il concerto della band: nel susseguirsi delle canzoni più belle dei Coldplay hanno regalato due ore di emozioni in uno show suggestivo e di altissimo livello.

Oggi la giornata di Giugno Insieme, finalmente con il sole, è ricca di appuntamenti: alle ore 17.00, in collaborazione con “Gli amici del cuore”, sarà presentato il progetto “Domodossola città cardioprotetta”. Vi sarà una dimostrazione all’utilizzo dei defibrillatori ormai diffusi in punti strategici del territorio comunale. Alle 18.00, poi in piazza Rovereto, il concerto del Civico Corpo Musicale con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo. Si cena presso i tendoni e poi la serata prosegue con la musica dei "The Others”.