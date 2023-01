Ponte di Ribellasca, verranno sostituite le barriere in legno danneggiate

Una buona notizia per lo storico ponte che collega la località italiana di Ribellasca a quella svizzera di Camedo: verranno sostituite le barriere in legno che risultano deteriorate in più punti.

“La Confederazione Elvetica si farebbe carico della posa di barriere in metallo alle quali Anas si è opposta'' aveva detto nei giorni scorsi Antonio Locatelli, a margine del tavolo tecnico sul frontalierato che si era tenuto in Provincia.

“Il ponte Ribellasca, lungo la statale 337 “della Valle Vigezzo” in corrispondenza del confine di Stato tra Italia e Svizzera, è soggetto a vincolo storico che non consente l’installazione di barriere stradali né di dispositivi di protezione di tipo ordinario'' fanno ora sapere da Anas.

I presidi attualmente installati sono infatti parapetti. L’ipotesi di installare barriere di sicurezza del tipo ordinario - la cui messa in posa è particolarmente invasiva - è stata avanzata dal gestore svizzero ma è incompatibile con i vincoli storici cui è soggetta l’infrastruttura”. Da qui la necessità di trovare un’altra soluzione.

“E’ stata pertanto avviata – precisano ancora da Anas - la progettazione dei presidi definitivi, in sostituzione degli esistenti, con caratteristiche compatibili con le norme attualmente in vigore. La progettazione, che necessiterà del parere della Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici, è in fase di conclusione”.

VIDEO