Sciopero nazionale dei treni il 7 e 8 luglio: disagi in vista per pendolari e viaggiatori

È in arrivo un nuovo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che rischia di causare disagi diffusi anche ai viaggiatori del Piemonte e in particolare a quelli del Novarese e del VCO. L’agitazione sindacale, proclamata dalle sigle Cub Trasporti e Sgb, prenderà il via alle 21:00 di lunedì 7 luglio e proseguirà fino alle 18:00 di martedì 8 luglio. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper e Italo, coinvolgendo dunque la gran parte dei servizi ferroviari a livello nazionale.

Secondo quanto comunicato dalle aziende del settore, durante le ore dello sciopero potranno essere cancellati o subire forti ritardi sia i treni regionali che quelli a lunga percorrenza, compresi Frecciarossa, Intercity e i convogli suburbani. A rischio anche le linee utilizzate per raggiungere gli aeroporti, come il Malpensa Express, molto utilizzato dagli utenti della zona.

Come previsto dalla normativa, saranno comunque garantite alcune fasce orarie minime di servizio. In particolare, martedì 8 luglio i treni dovrebbero circolare regolarmente dalle 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00, ovvero negli orari di punta per studenti e pendolari. Trenord, per esempio, ha già fatto sapere che i convogli in partenza prima delle 9 e con arrivo entro le 9 saranno confermati, mentre il servizio riprenderà regolarmente a partire dalle 18.

Chi ha già acquistato un biglietto per uno dei treni che verranno soppressi o subiscono variazioni potrà chiedere il rimborso secondo modalità differenti a seconda del tipo di treno. Per le Frecce e gli Intercity, è possibile richiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato, mentre per i treni regionali la domanda va presentata entro le 23:59 del giorno precedente lo sciopero. In alternativa, è possibile effettuare un cambio prenotazione senza penali.

Lo sciopero si inserisce in un contesto di tensioni sindacali legate a richieste di miglioramento delle condizioni di lavoro e rinnovo dei contratti. I sindacati lamentano carichi di lavoro eccessivi, carenza di personale e turni non sostenibili, chiedendo maggior attenzione alla sicurezza e al benessere dei lavoratori.

Chi ha necessità di viaggiare nelle giornate del 7 e 8 luglio è invitato a consultare con frequenza i canali ufficiali di Trenitalia, Trenord e Italo per verificare in tempo reale lo stato dei treni. In un periodo estivo già complicato dai flussi turistici e dalle alte temperature, anche un giorno di blocco può causare ripercussioni a catena su molti servizi. Meglio, dunque, informarsi con anticipo e valutare eventuali soluzioni alternative.