Presentata alle Bagnolini di Villa la quinta edizione di Ricomincio da Me FOTO E VIDEO

Si è svolto la mattina di martedì 7 febbraio alle scuole ‘Bagnolini’ di Villadossola la presentazione del progetto ‘Rincomincio da Me’ per l’orientamento dei giovani studenti.

Il progetto è riproposto ormai da cinque anni e, nonostante l’interruzione forzata dovuta alla pandemia, sta diventando un percorso consolidato per le classi seconde i cui studenti l’anno a seguire si troveranno ad affrontare la fatidica scelta sul cosa “cosa fare da grande”.

Ricomincio da Me è un progetto innovativo, che ha ricevuto apprezzamenti anche a

livello nazionale e che ha tra i suoi valori cardine la creazione di rapporti veri e diretti tra mondo della scuola e mondo del lavoro.

Grazie al percorso pedagogico realizzato nell'ambito di Avanguardie educative

(INDIRE) e al monitoraggio/valutazione dell'Università Cattolica di Milano, Ricomincio da me da quest'anno entra nelle classi come vera e propria metodologia didattica interdisciplinare e orientativa.

Nel prossimo futuro, con i fondi PNRR messi a disposizione da alcune Scuole Superiori in rete, verranno ulteriormente potenziate le azioni destinate ai genitori e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, nell'ottica di favorire i giovani nelle scelte di vita che permettano loro una piena realizzazione personale.

Il progetto ha visto una serie di laboratori e di visite, non solo nelle scuole superiori del territorio, ma anche in diverse realtà produttive dove i giovani hanno potuto confrontarsi con il mondo del lavoro per poter meglio capire le proprie aspirazioni e talenti.

“Una scommessa vincente - l’ha definita Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione Comunitaria Vco, ente che ha assegnato un contributo di 6 mila euro al progetto – ,F ondazione Comunitaria ha sostenuto il progetto sin dal primo anno e rientra in un'ampia collaborazione tra il nostro ente e il mondo della scuola insieme ad altri progetto come il ‘Diario Amico’ e il ‘Patentino dello smartphone’, una serie di iniziative che non solo vogliamo mantenere ma addirittura aumentare”.

Un corretto orientamento è un valido aiuto per prevenire la piaga dell’abbandono scolastico, in Italia uno studente su 4 non termina il ciclo di studi, su quelli che si diplomano sono pochissimi quelli che raggiungono la laurea. “Il Vco si attesta sulla media nazionale per quanto riguarda la disperione scolastica – conferma Giuseppina Motisi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale del Vco – ma è un territorio con dei numeri che permette di attivare dei lavori di rete che operano in un'ottica preventiva".

“La dispersione scolastica – conclude Motisi – richiama le scuole all’obbligo di supportare lo studente, non solo a terminare il percorso scolastico in un'ottica di un futuro adulto occupato, ma di adulto consapevole delle proprie potenzialità”.

“‘Rincomincio da Me’ sta diventando una vera e propria metodologia orientativa e attualmente coinvolge più di 200 ragazzi di 18 scuole grazie ai numerosi partner – chiosa la dirigente scolastica delle scuole Bagnolini di Villadossola Stefania Rubatto – , quest’anno ci avvaliamo anche dei fondi Pnrr messi a disposizione da diverse scuole come il Marconi - Galletti - Einaudi, il Fobelli di Crodo”.

“Il progetto è nato nel 2018 con alcuni laboratori realizzati con piccoli gruppi – spiega Rubatto – nel corso degli anni numerose aziende ci hanno supportato e abbiamo potuto ampliare il numero di laboratori. Ora, in ogni classe, tutti gli studenti fanno tutti i laboratori in modo da poter far emergere quali sono le loro attitudini".