Premio Info-Point, i vincitori presentano il progetto "Soluzioni montane per un futuro sostenibile"

L'entusiasmo e la creatività dei giovani incontrano la sfida della sostenibilità alpina. Oggi, sabato 10 maggio alle 17.30, presso la Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) di Domodossola, si terrà la presentazione pubblica del manifesto "Soluzioni montane per un futuro sostenibile", realizzato dai vincitori della settima edizione del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024.

Quest’opera concettuale e grafica è il risultato di un intenso percorso di riflessione e collaborazione che ha coinvolto i primi dieci classificati di entrambe le categorie del concorso letterario. Durante l’educational svoltosi l'8 e il 9 aprile a Druogno, i giovani talenti hanno lavorato attivamente, partendo dalle problematiche ambientali e sociali che li circondano per ideare e dare forma ad un vero e proprio decalogo di azioni e principi per un futuro più verde e resiliente per le montagne alpine. Con l’aiuto di Enrico Tarò e Francesca Perlo dell’Officina culturale Noau la sensibilità dei ragazzi è confluita in una serie di pensieri sul rispetto, la consapevolezza, l’impatto ambientale e sociale, l’innovazione e la cultura. Tante tematiche si sono intrecciate e sono state riassunte ad arte nel manifesto.

La presentazione pubblica rappresenta il culmine di un'iniziativa che mira a sensibilizzare, in maniera creativa e attraverso la voce delle nuove generazioni, sulle tematiche cruciali della tutela dell’ambiente alpino e della sostenibilità in ogni sua declinazione. L'obiettivo è quello di rendere i ragazzi e le ragazze protagonisti e consapevoli rispetto ad un futuro che dovrà necessariamente essere sostenibile. L'evento sarà un'occasione importante per ascoltare direttamente dalla voce dei giovani le loro proposte e la loro visione per uno sviluppo responsabile del territorio alpino.

L’appuntamento del 10 maggio è aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso gratuito. durante l’incontro sarà distribuita la pubblicazione “Leggere le montagne 2024” che raccoglie i racconti e i post dei primi dieci classificati; sarà inoltre presentato l’e-book scaricabile dal giorno stesso sul sito di Ars.Uni.Vco.

Il premio Info-Point Leggere le Montagne 2024 è stato organizzato dall’Associazione Ars.Uni.Vco Ets in qualità di Info-Point di Domodossola della Convenzione delle Alpi, in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Vco e Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna e con gli sponsor di progetto Gal Laghi e Monti, Omg Ossola Marmi e Graniti, Minerali Industriali e Associazione culturale Mario Ruminelli.