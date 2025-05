Gli alunni della scola primaria XXV Aprile del Villaggio Sisma salgono sul palco del teatro La Fabbrica di Villadossola per portare in scena “Il re leone”. Lo spettacolo è in programma domenica 11 maggio alle 15.00.

Lo spettacolo vede protagonisti gli allievi della scuola diretti dal regista Giuseppe Tuccio, che cura anche i costumi. Gli alunni delle classi terza, quarta e quinta si esibiranno anche in un momento musicale.