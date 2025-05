Il nuovo laboratorio del liceo Spezia intitolato al maggiore Alessio Ghersi FOTO E VIDEO

Una cerimonia molto sentita quella tenutasi nella mattinata di oggi, martedì 6 maggio, al liceo Spezia di Domodossola, che ha intitolato il suo nuovo laboratorio di scienze al maggiore Alessio Ghersi, pilota domese delle Frecce Tricolori scomparso in un incidente aereo nel 2023.

Proprio del liceo scientifico Spezia Ghersi era stato alunno tra il 2002 e il 2007. A ricordarlo, durante l’inaugurazione della nuova aula, erano presenti anche i suoi ex compagni di classe, oltre alla famiglia, agli insegnanti, ai rappresentanti di istituto, al sindaco Lucio Pizzi e alla dirigente scolastica Stefania Rubatto. “Proprio nel 2023 – ha ricordato la preside - Alessio era venuto a incontrare i nostri ragazzi per parlare con loro e dimostrare che con la passione e con la volontà si può realizzare qualsiasi sogno”.

“Oggi siamo qui per intitolare quest’aula ad Alessio Ghersi, che qui ha mosso i suoi primi passi, da persona prima che da grande pilota – le parole del sindaco Pizzi -. Ci è sembrato doveroso restituire alla scuola e agli studenti una storia che ha portato Alessio ai massimi livelli di eccellenza al servizio del nostro Paese. Quello di oggi vuole essere anche un gesto di stimolo agli studenti che passeranno di qui a rincorrere le proprie passioni e a vivere la vita con grande impegno e senso di responsabilità. Siamo convinti che anche questi piccolo gesto terrà vivo il suo ricordo come uomo, come figlio, come marito e come padre”.

Un ringraziamento commosso anche da parte dei genitori di Alessio Ghersi, Franco e Mirella. “Alessio ha frequentato questa scuola con tanto impegno ed è venuto qui per dimostrare ai ragazzi che con l’impegno e la determinazione i sogni si possono avverare – ha ricordato la madre del pilota, rivolgendosi poi agli studenti -. Spero che rimanga il messaggio che questa targa vuole dare, il messaggio di Alessio: cavalcate i vostri sogni, andate anche oltre i confini di questa città e ritornateci tutte le volte che volete, ma non arretrate mai, neanche davanti alle difficoltà”.

Al termine degli interventi, è stata ufficialmente scoperta la targa, che reca l’iscrizione “Laboratorio Alessio Ghersi. Pilota delle Frecce Tricolori, studente di questo liceo nel quinquennio 2002-2007”. È stato poi mostrato il laboratorio, attrezzato con microscopi e nuove attrezzature per le discipline scientifiche.