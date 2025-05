"Domus in Fabula", l'associazione Petra passa il testimone alla cooperativa Sfera

È stata presentata la nuova edizione, la numero sette, di “Domus in Fabula”, la rassegna di TeatrEducazione che da quest’anno sarà presa in carico dalla cooperativa sociale Sfera. Nel corso della conferenza stampa, inoltre, l’associazione Petra - teatro stabile di solidarietà, sotto la presidenza di Marina Oliva che si era occupata finora della rassegna – ha annunciato la propria chiusura dopo ben 15 anni di attività nel sociale.

La cooperativa Sfera, sotto la presidenza di Aretha Mietto, ha dunque raccolto il testimone dell’associazione Petra, impegnandosi a portare avanti il progetto “Domus in Fabula”, un percorso rivolto alle scuole che si avvale delle tecniche teatrali per raggiungere obiettivi personali ed educativi: conoscenza di sé, accrescimento dell’autostima, consapevolezza e gestione delle emozioni, relazione e collaborazione con il gruppo, sviluppo senso critico. In questa ottica il teatro non è più l’obiettivo finale, ma un momento del percorso di una consapevole crescita personale. Il fine non è quello di fare spettacolo bensì quello di stare bene grazie al teatro.

La settima edizione della rassegna di TeatrEducazione si terrà per il secondo anno consecutivo a Santa Maria Maggiore, presso il Cinema Teatro, dal 19 al 23 maggio. Saranno coinvolti ben 11 istituti, per un totale di circa 250 attori studenti. La rassegna è resa possibile grazie ai dirigenti scolastici delle scuole e ai presidenti delle associazioni partecipanti, oltre ai giovani operatori del territorio - Paola Campini, Elisa Caldi, Thomas Manzini e Francesca Tres, che animano le varie attività pratiche all’interno della rassegna – e all’associazione Agita per le alte e preziose competenze fornite dai suoi esperti, in particolare nella figura di Margherita Dottarosso.

L’edizione 2025 di “Domus in Fabula” porta con sé anche una novità: sono infatti in programma due spettacoli serali, portati in scena da attori professionisti ma sempre con uno sguardo rivolto al mondo del sociale. Il primo appuntamento è martedì 20 maggio alle 21.00 con “Di misura in misura”, uno spettacolo della Compagniadellozio scritto appositamente per la mostra “Su misura” promossa dalla cooperativa Sfera al centro culturale San Giulio di Druogno. Giovedì 22 maggio, sempre alle 21.00, va invece in scena “La leggenda del pianista sull’oceano”, diretto da Luca Cicolella e interpretato da Igor Chierici.

Anche per questa edizione l’organizzazione ringrazia in particolare la Fondazione Comunitaria del Vco, la provincia del Verbano Cusio Ossola, i comuni di Santa Maria Maggiore e Druogno, dove ha sede Sfera, l’Associazione sopracitata Agita e Ra.Re, l’Hotel Scheggia che ospiterà tutti i giovani attori e Acque Vigezzo, che fornirà l’acqua ai partecipanti. L’ingresso agli spettacoli è aperto a tutti, non solo per le scuole, con ingresso libero.