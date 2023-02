Polfer Domodossola, 4.426 controlli: 3 indagati e 3 persone segnalate

4.426 le persone controllate, di cui 3 indagati e 3 persone segnalate all’autorità amministrativa. Sono state impegnate 88 pattuglie in stazione e 43 a bordo treno con 84 treni presenziati, 166 le autovetture controllate. Questo il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria di Domodossola nel mese di gennaio.

Più in particolare, durante i controlli, intensificati anche grazie alle operazioni straordinarie organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale quali “Oro Rosso”, “Rail Safe Day”, “Stazioni Sicure” e Railpol – Rail Action Day”, gli agenti hanno sequestrato un coltello della lunghezza complessiva di 22 cm, rinvenuto all’interno di uno zaino; segnalato 3 giovani alle competenti autorità amministrative poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, tipo hashish e marijuana.