Ultima chiamata per i saldi in città: il 21 e 22 agosto serate di "Fuori Tutto"

Ultima chiamata il 21 e il 22 agosto per approfittare dei saldi in città. L'amministrazione comunale ha dato il via libera allo svolgimento dell’iniziativa di animazione commerciale “Fuori Tutto” accogliendo le indicazioni dei commercianti del centro cittadino, supportati da Confcommercio Alto Piemonte.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 20 alle 24. Saranno serate in cui gli esercenti potranno esporre i loro articoli di fine stagione anche all’esterno degli esercizi, mediante contenitori o espositori idonei, avendo cura di lasciare degli spazi adeguati per il passaggio dei pedoni sui marciapiedi o strade, senza dover chiedere apposita occupazione di suolo pubblico.

All’iniziativa sono ammessi anche esercenti di commercio in sede fissa e di attività artigianali esterne al centro cittadino, purché non si occupino carreggiate stradali aperte al traffico veicolare e vengano lasciati spazi adeguati per il passaggio dei pedoni sui marciapiedi. Le vie e piazze principali interessate saranno corso Paolo Ferraris (a salire dalla Stazione ferroviaria) – corso Fratelli di Dio – via Marconi - piazza Mercato – piazza Chiossi – piazza della Chiesa, via Mellerio – via Osci – via Beltrami - via Garibaldi - via Francioli - via Facini, piazza Convenzione, via Bagnolini, via Galletti, fino all’intersezione con via Cavallotti. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.